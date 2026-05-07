Τα άσχημα νέα συνεχίζονται για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί είναι πιο σοβαρός από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για ένα χρόνο τελικά.

Ο Γάλλος αριστερός μπακ είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League και η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για ρήξη τένοντα και αποκόλληση οστού στο δεξί πόδι, πρόβλημα που θα τον άφηνε εκτός γηπέδων για πέντε μήνες.

Τα πράγματα, όμως, είναι πιο δύσκολα τελικά, καθώς οι νέες εξετάσεις που έκανε ο Μεντί έδειξαν ότι το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για ένα χρόνο, με την επιστροφή του να αναμένεται στα τέλη της σεζόν 2026-27.

Πρόκειται για ακόμη ένα άσχημο νέο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στα αποδυτήρια της οποίας οι τσακωμοί είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον, ενώ η διοίκηση αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση αριστερού μπακ το καλοκαίρι.