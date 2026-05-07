Έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά αναμένεται να αποκτήσει από τη Δευτέρα 11 Μαΐου ο καιρός στη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν σημειωθεί ακόμη και έντονες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Με “καλοκαιρινές πινελιές” θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, όταν μερικές ημέρες πριν γινόταν λόγος για χιόνια και ιστορικά ψυχρή έναρξη Μαΐου».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι από την επόμενη εβδομάδα και για 2 με 3 ημέρες αναμένεται ενίσχυση των θερμών αερίων μαζών πάνω από τη χώρα, γεγονός που θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας.

Όπως έγραψε αναλυτικά σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ECMWF αποτυπώνουν την κίνηση των αερίων μαζών στη στάθμη των 850 hPa, μια στάθμη ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκτίμηση των θερμών και ψυχρών μεταφορών στην κατώτερη τροπόσφαιρα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, από την επόμενη εβδομάδα και για ένα διάστημα περίπου 2 έως 3 ημερών, αναμένεται ενίσχυση των θερμών αερίων μαζών πάνω από την περιοχή μας, γεγονός που θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας.

Στη συνέχεια διαφαίνεται μια τάση υποχώρησης, χωρίς όμως τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν κάποια ιδιαίτερα έντονη ή απότομη πτώση. Σε γενικές γραμμές, οι θερμοκρασίες φαίνεται ότι θα παραμείνουν λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με την προγνωστική εικόνα να παρακολουθείται και να αξιολογείται στα επόμενα τρεξίματα».