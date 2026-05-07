Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 87-81 τη Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός έδρας, έκανε το 3-1 και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή Βαλένθια στον ημιτελικό.

Το παιχνίδι άρχισε με τους Ισπανούς να πετυχαίνουν το πρώτο καλάθι και τους Ισραηλινούς να κάνουν σερί 11-0 για το 11-2, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο όμως αντέδρασε σωστά και με επιμέρους σκορ 17-6 προηγήθηκε ξανά και ήταν στο +2 (21-23) με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι σημαντικές απουσίες που είχε η Χάποελ φάνηκαν στο δεύτερο δεκάλεπτο καθώς η Ρεάλ με σερί 13-0 μετέτρεψε το σκορ σε 21-36 και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 10 πόντων (36-46) και ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο και είχε μειώσει σε 49-54 στο 27′, η Ρεάλ όμως ξέφυγε με 53-63 στο 30′ και διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση στο τελευταίο δεκάλεπτο ανεβάζοντας τη διαφορά στους 15 πόντους (55-70), για να πάρει τελικά τη νίκη με 87-81 και την πρόκριση για το Final Four.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87