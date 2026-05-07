Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την Παρασκευή (8/5) το 3-1 κόντρα στη Βαλένθια για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague και θα έχει ξανά τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών του, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Οι «πράσινοι» έβαλαν βάσεις πρόκρισης με τις δύο νίκες που πέτυχαν στην Ισπανία και όλοι περίμεναν ότι στην έδρα τους θα έκαναν το 3-0, το βράδυ της Τετάρτης (6/5) όμως ηττήθηκαν και το σκορ έγινε 2-1.

Η σειρά, επομένως, συνεχίζεται με το παιχνίδι της Παρασκευής (8/5) και το Telecom Center Athens θα είναι ξανά κατάμεστο καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και στις εξέδρες θα βρίσκονται περισσότεροι από 19.000 φίλαθλοι (19.012 ήταν στο 3ο παιχνίδι).

«Το κάνατε ξεκάθαρο ακόμη μία φορά: Το σπίτι μας είναι έτοιμο για ακόμη μία μεγάλη μάχη. Τα εισιτήρια για το Game 4 των play off της Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια εξαντλήθηκαν. Αποδείξατε για ακόμη μία φορά ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι η πιο ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη. Μια νίκη ακόμη», ανέφερε το μήνυμα της ΚΑΕ στα social media.