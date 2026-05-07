Με γραπτή δήλωσή του ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως όλοι στον Παναθηναϊκό είναι πεπεισμένοι πως την Παρασκευή (8/5) θα γίνει το 3-1 κόντρα στη Βαλένθια και θα εξασφαλιστεί η πρόκριση στο Final Four της Euroleague για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο προπονητής των «πράσινων» δεν μίλησε στους δημοσιογράφους στη Media Day, προχώρησε όμως σε γραπτή δήλωση, με την οποία έδωσε το σύνθημα για τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το 3-0 την Τετάρτη (6/5), θα κάνει όμως το 3-1 την Παρασκευή, στο Telecom Center Athens, όπως είπε ο προπονητής του.

«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας», ανέφερε στη δήλωσή του ο Αταμάν.