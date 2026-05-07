Χάος και παράλυση στα αεροδρόμια της Μόσχας, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα μετέτρεψαν σε ζώνες απόλυτου χάους, με την κατάσταση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο να περιγράφεται ως δραματική, καθώς εκατοντάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς για πάνω από 16 συνεχόμενες ώρες.



Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου σοκάρουν, καθώς οι αρχές αναγκάστηκαν να μοιράσουν στρώματα στους επιβάτες, πολλοί από τους οποίους κοιμούνται στο πάτωμα λόγω του αδιαχώρητου που επικρατεί στις αίθουσες αναμονής.



Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, περισσότερα από 50 drones καταρρίφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο, οδηγώντας στο άμεσο κλείσιμο των αεροδρομίων Βνούκοβο, Σερεμέτιεβο και Ντομοντέντοβο. Το πλήγμα στην αεροπλοΐα είναι τεράστιο, με εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν επ’ αόριστον. Μόνο στο Βνούκοβο, περισσότερες από 100 προγραμματισμένες αναχωρήσεις και αφίξεις ματαιώθηκαν, προκαλώντας πλήρη κατάρρευση του προγραμματισμού.



Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι ρωσικές αργίες του Μαΐου τινάζονται στον αέρα από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Η ένταση των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικό έδαφος κλιμακώθηκε ακαριαία αμέσως μετά την απόρριψη της πρότασης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός από το Κρεμλίνο.



Η Μόσχα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τις άμεσες συνέπειες της σύγκρουσης στο εσωτερικό της, καθώς οι υποδομές της παραλύουν και η καθημερινότητα των πολιτών μετατρέπεται σε έναν ατελείωτο εφιάλτη αναμονής και αβεβαιότητας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Nexta_TV

Moscow airports paralyzed by drone attacks



There is a real collapse at Vnukovo: people have been sitting in the terminal for up to 16 hours, unable to leave.



Passengers are being given mattresses. Waiting areas are overcrowded, and some people are sleeping on the floor.… pic.twitter.com/3xBMoOjelY — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026