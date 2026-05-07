Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Πόρου Τροιζηνίας, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί εισροή υδάτων στο εσωτερικό του σκάφους.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι περισυνελέγησαν άμεσα και με ασφάλεια από πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, δύο επιβατηγές λάντζες, καθώς και ιδιώτης δύτης, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να εκτιμήσουν την κατάσταση της θαλαμηγού μετά την προσάραξη και την εισροή υδάτων.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, γεγονός που διευκόλυνε τις επιχειρήσεις διάσωσης και την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων από το σημείο του συμβάντος.