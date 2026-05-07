Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για εξωγήινους και UFO είχε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Στίβεν Κόλμπερτ και την εκπομπή «The Late Show».

Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε με χιούμορ αλλά και σοβαρότητα για το ενδεχόμενο ύπαρξης εξωγήινης ζωής, δηλώνοντας πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι εξωγήινοι μπορεί να υπάρχουν, ενώ αποκάλυψε ότι θα ήθελε ακόμη και να είναι εκείνος που θα πραγματοποιήσει την πρώτη επαφή εκ μέρους της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η κουβέντα πήρε γρήγορα τροπή γύρω από τα UFO και τις θεωρίες περί μυστικών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο πρώην πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι, όσο βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, δεν είδε ποτέ αποδείξεις για εξωγήινες μορφές ζωής ή μυστικά διαστημόπλοια που κρατούνται κρυφά από την κυβέρνηση.

Μάλιστα, με χαρακτηριστικό χιούμορ σχολίασε πως «η κυβέρνηση είναι τρομερή στο να κρατά μυστικά» και πρόσθεσε πως αν υπήρχαν πραγματικά εξωγήινοι ή UFO υπό τον έλεγχο των αμερικανικών Αρχών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος θα είχε ήδη διαρρεύσει φωτογραφίες ή βίντεο.

«Κάποιος θα είχε βγάλει selfie με έναν εξωγήινο και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του για να την εντυπωσιάσει», είπε προκαλώντας γέλια στο κοινό.

«Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή»

Παρότι ο Ομπάμα τόνισε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για επικοινωνία με εξωγήινους, παραδέχθηκε ότι ελπίζει πως κάπου στο αχανές σύμπαν υπάρχει ζωή. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει… διπλωματική αποστολή προς έναν εξωγήινο πολιτισμό.

«Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η εμπειρία του στη διπλωματία αλλά και η προσωπικότητά του θα μπορούσαν να τον κάνουν ιδανικό εκπρόσωπο της Γης. «Είμαι φιλικός και έχω εμπειρία σε θέματα διπλωματίας. Νομίζω θα τα κατάφερνα καλά», σχολίασε χαμογελώντας.

Ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ δεν έχασε την ευκαιρία να συνεχίσει το χιουμοριστικό κλίμα της συζήτησης, κάνοντας αναφορά στην προεδρική βιβλιοθήκη του Ομπάμα που αναμένεται να ανοίξει σύντομα.

Με χιούμορ σχολίασε ότι ορισμένα κυβερνητικά κτήρια μοιάζουν σαν «διαστημόπλοια που μόλις προσγειώθηκαν», προκαλώντας νέα γέλια στο πλατό.