Η συζήτηση γύρω από την αποκάλυψη των UFO έχει πλέον περάσει σε ένα νέο και ιδιαίτερα ασταθές πεδίο: τον θρησκευτικό άμβωνα. Ο τηλε-ευαγγελιστής, Πέρι Στόουν, από το Κλίβελαντ υποστήριξε πρόσφατα ότι πάστορες σε πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία δεν κατονομάζεται, προειδοποιήθηκαν από άτομα που συνδέονται με την αμερικανική κυβέρνηση να προετοιμάσουν τα εκκλησιάσματά τους για επερχόμενες αποκαλύψεις σχετικά με μη ανθρώπινα σκάφη, υλικά που δεν προέρχονται από τη Γη και ακόμα και «ερπετοειδείς» οντότητες.

Ο ισχυρισμός εξαπλώθηκε γρήγορα στους κύκλους των UFO, στις κοινότητες χριστιανικών προφητειών και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα όρια ανάμεσα στις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας, τις πνευματικές ερμηνείες και τις διαδικτυακές εικασίες συχνά καταρρέουν σε πραγματικό χρόνο. Στο βίντεό του, ο Πέρι Στόουν παρουσίασε την υποτιθέμενη επερχόμενη αποκάλυψη όχι απλώς ως ζήτημα κυβερνητικής διαφάνειας, αλλά ως πιθανή πνευματική εξαπάτηση που θα μπορούσε να κλονίσει πιστούς οι οποίοι δεν είναι προετοιμασμένοι για τον ψυχολογικό αντίκτυπο τέτοιων ισχυρισμών.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ισχυρισμός παραμένει ανεπιβεβαίωτος. Μέχρι στιγμής, οι πάστορες που φέρεται να ενημερώθηκαν δεν έχουν κατονομαστεί, ενώ ούτε τα πρόσωπα που συνδέονται με την κυβέρνηση έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, δεν έχει αποκαλυφθεί σε ποια πολιτεία πραγματοποιήθηκε η φερόμενη ενημέρωση. Δεν έχει εμφανιστεί κανένα κυβερνητικό υπόμνημα, πρόσκληση, απομαγνητοφώνηση, λίστα συμμετεχόντων ή δημόσια δήλωση από άλλον πάστορα που να επιβεβαιώνει ανεξάρτητα την ιστορία. Σε μια εποχή όπου η αποκάλυψη UFO αποτελεί ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα ζητήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαφορά ανάμεσα στην απόδειξη και τη φήμη αποκτά καθοριστική σημασία.

Παρ’ όλα αυτά, η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε η ιστορία δεν προκαλεί έκπληξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε ένα κλίμα έντονης πίεσης γύρω από το ζήτημα της αποκάλυψης UAP, δηλαδή των αγνώστου ταυτότητας εναέριων φαινομένων. Το Κογκρέσο έχει πραγματοποιήσει ακροάσεις, στρατιωτικοί μάρτυρες έχουν καταθέσει και βουλευτές έχουν ζητήσει περισσότερη διαφάνεια. Η ακρόαση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής τον Σεπτέμβριο του 2025 εξέτασε ζητήματα διαφάνειας σχετικά με τα UAP, την προστασία πληροφοριοδοτών και το κατά πόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ενημερώσει επαρκώς τους Αμερικανούς για προγράμματα και πληροφορίες που σχετίζονται με θεάσεις, αποκτήσεις και εξετάσεις UAP.

Στη συνέχεια, προστέθηκε νέα πολιτική διάσταση στην υπόθεση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα επιπλέον αρχεία σχετικά με τα UFO, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται να αποκαλύψει υλικό το οποίο χαρακτήρισε ως «πολύ ενδιαφέρον».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι δηλώσεις του Πέρι Στόουν απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως αναφέρει η usaherald. Έγιναν τη στιγμή που εκατομμύρια Αμερικανοί αναρωτιούνται αν η Ουάσινγκτον γνωρίζει περισσότερα από όσα έχει παραδεχτεί δημόσια, αν αμυντικές υπηρεσίες αποκρύπτουν ιστορικές πληροφορίες και αν η αποκάλυψη θα έρθει μέσω κυβερνητικής έκθεσης, ακρόασης στο Κογκρέσο, δημοσιοποίησης προεδρικών αρχείων ή μέσω κάποιου ακόμη πιο παράξενου τρόπου.

Παρά τη φημολογία, το επίσημο πλαίσιο παραμένει σαφώς πιο επιφυλακτικό. Το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων του Πενταγώνου, γνωστό ως AARO, έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν έχει εντοπίσει αποδείξεις εξωγήινης τεχνολογίας. Στην ιστορική του έκθεση για το 2024, ανέφερε ότι προηγούμενες έρευνες της αμερικανικής κυβέρνησης γύρω από ισχυρισμούς για UFO και UAP δεν ανακάλυψαν στοιχεία εξωγήινης προέλευσης. Παράλληλα, το δημόσιο υλικό του AARO συνεχίζει να αναφέρει ότι οι έρευνες για θεάσεις UAP βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά μέχρι στιγμής το υπουργείο Άμυνας δεν έχει βρει αποδείξεις εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσαν επίσης την ενοποιημένη έκθεση UAP για το οικονομικό έτος 2024 τον Νοέμβριο του 2024. Η έκθεση κάλυπτε περιστατικά από την 1η Μαΐου 2023 έως την 1η Ιουνίου 2024, καθώς και παλαιότερες αναφορές που δεν είχαν συμπεριληφθεί προηγουμένως. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το AARO έλαβε 757 αναφορές UAP κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός υποθέσεων που βρίσκονται υπό εξέταση ξεπερνούσε τις 1.600 μέχρι την 1η Ιουνίου 2024.

Και η NASA έχει ακολουθήσει μια ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση βασισμένη σε αποδείξεις. Η ανεξάρτητη ομάδα μελέτης UAP της διαστημικής υπηρεσίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το θέμα αξίζει σοβαρής επιστημονικής έρευνας, τονίζοντας όμως την ανάγκη για καλύτερα δεδομένα, ισχυρότερες μεθόδους συλλογής πληροφοριών και πειθαρχημένη ανάλυση αντί για εικασίες. Η δημόσια σελίδα της NASA για τα UAP αναφέρει ότι η ανεξάρτητη ομάδα δημοσίευσε την τελική της έκθεση τον Σεπτέμβριο του 2023 και παρουσίασε προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της έρευνας.

Αυτό ακριβώς αποτελεί και τον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Από τη μία πλευρά, πιστοί, πληροφοριοδότες, πάστορες, podcasters, πρώην αξιωματούχοι και υποστηρικτές της αποκάλυψης ισχυρίζονται ότι κάτι εξαιρετικό πρόκειται να συμβεί. Από την άλλη, το επίσημο αρχείο εξακολουθεί να αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες δημόσιες αποδείξεις για εξωγήινη τεχνολογία, εξωγήινα βιολογικά στοιχεία ή μη ανθρώπινα σκάφη υπό κυβερνητική κατοχή.

Σε αυτό το σημείο, η δημόσια λογοδοσία καθίσταται απαραίτητη. Αν πράγματι πάστορες ενημερώθηκαν από άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση για επικείμενη αποκάλυψη, τότε προκύπτουν άμεσα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ποιος οργάνωσε τη συνάντηση, ποια υπηρεσία εκπροσωπήθηκε, γιατί επιλέχθηκαν θρησκευτικοί ηγέτες, αν χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι και αν παρόμοιες ενημερώσεις δόθηκαν και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς ή στελέχη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Αντίθετα, αν καμία τέτοια ενημέρωση δεν πραγματοποιήθηκε, τότε και αυτό αποτελεί πληροφορία που το κοινό δικαιούται να γνωρίζει. Στον χώρο των UFO, ο φόβος συχνά εξαπλώνεται ταχύτερα από τις αποδείξεις, ενώ οι φήμες παρουσιάζονται πολλές φορές ως βεβαιότητες.

Ο Πέρι Στόουν πρόσθεσε μία διάσταση στην υπόθεση μέσα από τη βιβλική του προσέγγιση. Φαίνεται να ερμηνεύει την υποτιθέμενη αποκάλυψη μέσα από χριστιανικό πρίσμα, προειδοποιώντας ότι οι αφηγήσεις περί εξωγήινων μπορεί να λειτουργούν ως δαιμονική εξαπάτηση. Η άποψη αυτή δεν είναι νέα. Εδώ και δεκαετίες, ορισμένοι θρησκευτικοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι τα φαινόμενα UFO μπορεί να έχουν πνευματική και όχι εξωγήινη προέλευση. Άλλοι μέσα στη χριστιανική κοινότητα απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία και θεωρούν ότι η πιθανή ανακάλυψη μη ανθρώπινης ζωής δεν θα κατέστρεφε αυτόματα την πίστη. Την ίδια στιγμή, πολλοί λάτρεις των UFO αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις του Στόουν ως ακόμα μία ένδειξη ότι κάποιοι προετοιμάζουν θεσμούς και οργανισμούς για μια ελεγχόμενη αποκάλυψη πληροφοριών.

Ο πραγματικός κίνδυνος, ωστόσο, δεν βρίσκεται στο γεγονός ότι οι πολίτες θέτουν ερωτήματα. Βρίσκεται στο ότι συναισθηματικά φορτισμένοι ισχυρισμοί μπορούν να μετατραπούν σε ακλόνητες πεποιθήσεις πριν ακόμη ελεγχθούν.

Για τον λόγο αυτό, η υπεύθυνη στάση δεν είναι ούτε η χλεύη ούτε η τυφλή αποδοχή, αλλά η επαλήθευση. Ποιοι ήταν οι πάστορες; Σε ποια πολιτεία έγινε η φερόμενη ενημέρωση; Ποιοι ήταν οι αξιωματούχοι; Καταγράφηκε η συνάντηση; Εστάλησαν προσκλήσεις; Ζητήθηκε από εκκλησιαστικούς ηγέτες να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας; Συμμετείχε κάποιος από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το υπουργείο Άμυνας, το AARO, τη NASA, την κοινότητα πληροφοριών ή κρατική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών; Αναφέρθηκαν όντως «ερπετοειδή» πλάσματα στην ενημέρωση ή πρόκειται για ερμηνεία που προστέθηκε αργότερα;

Πρόκειται για βασικά δημοσιογραφικά ερωτήματα, καθώς το ευρύτερο ζήτημα των UAP δεν θεωρείται πλέον περιθωριακό. Το Κογκρέσο το αντιμετωπίζει ως θέμα διαφάνειας και εθνικής ασφάλειας, το Πεντάγωνο διαθέτει ειδικό γραφείο διερεύνησης αναφορών και η NASA έχει εξετάσει τρόπους βελτίωσης της συλλογής δεδομένων. Παράλληλα, το κοινό έχει παρακολουθήσει στρατιωτικούς πιλότους, αξιωματούχους πληροφοριών, βουλευτές και δημοσιογράφους να μεταφέρουν τη συζήτηση γύρω από τα UFO στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε viral ισχυρισμός είναι αληθινός. Σημαίνει ότι το επίπεδο απόδειξης πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο ισχυρισμός του Πέρι Στόουν ενδέχεται να αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο ψυχολογικό και πνευματικό αντίκτυπο της συζήτησης περί αποκάλυψης UFO στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να αποδεικνύει ότι επίκειται επίσημη κυβερνητική αποκάλυψη για εξωγήινη ζωή. Προς το παρόν, πρόκειται για έναν ανεπιβεβαίωτο ισχυρισμό που αναπτύσσεται πάνω σε μια ήδη υπαρκτή εθνική συζήτηση.