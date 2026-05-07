Μια ιστορική αλλαγή στον κόσμο των συλλεκτικών καρτών και αυτοκόλλητων ποδοσφαίρου φέρνει η νέα συμφωνία της FIFA με τη Fanatics, η οποία βάζει τέλος στη μακροχρόνια συνεργασία με την Panini μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες.

Η FIFA ανακοίνωσε πολυετή αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης με τη Fanatics, ιδιοκτήτρια της Topps, η οποία από το 2031 θα αναλάβει την παραγωγή συλλεκτικών καρτών, αυτοκόλλητων και trading card games για το Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλες διοργανώσεις της FIFA.

Η συμφωνία θεωρείται κομβική για τη βιομηχανία των αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων και αλλάζει ριζικά μια αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος εποχής για την Panini και τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ

Η Panini είχε συνδέσει το όνομά της με το Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1970, δημιουργώντας τα θρυλικά άλμπουμ αυτοκόλλητων που μεγάλωσαν γενιές φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Με εξαίρεση το Μουντιάλ του 1994, η ιταλική εταιρεία διατηρούσε τα δικαιώματα για τις συλλεκτικές κάρτες και τα αυτοκόλλητα της FIFA μέχρι και τη διοργάνωση του 2030.

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες συνεργασίες στον χώρο του αθλητισμού και των collectibles.

Τι αλλάζει με τη συμφωνία FIFA – Fanatics

Η Topps, που ανήκει πλέον στη Fanatics, θα αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώματα για την παραγωγή:

Συλλεκτικών καρτών ποδοσφαίρου

Albums αυτοκόλλητων

Trading card games

Ειδικών αναμνηστικών προϊόντων FIFA

Στόχος της συμφωνίας είναι η παγκόσμια επέκταση της Fanatics πέρα από την αγορά των ΗΠΑ, όπου ήδη κυριαρχεί στα αθλητικά συλλεκτικά είδη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fanatics, Μάικλ Ρούμπιν, χαρακτήρισε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως «το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο» και ξεκαθάρισε ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία.

Ινφαντίνο: «Θέλουμε νέα εμπειρία για τους φιλάθλους»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι η συνεργασία με τη Fanatics θα φέρει καινοτομία και νέους τρόπους αλληλεπίδρασης των φιλάθλων με τις αγαπημένες τους ομάδες και παίκτες. Όπως ανέφερε «η Fanatics φέρνει τεράστια καινοτομία στα αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα και δημιουργεί νέες συναισθηματικές συνδέσεις μεταξύ φιλάθλων και ποδοσφαίρου».

Παράλληλα, τόνισε ότι τα εμπορικά έσοδα από τη συμφωνία θα επιστρέφουν στο ίδιο το άθλημα. Μία από τις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες που εξετάζονται είναι οι λεγόμενες «Debut Patch» κάρτες.

Πρόκειται για ειδικά κομμάτια από φανέλες παικτών που θα φοριούνται στον πρώτο αγώνα τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το συγκεκριμένο patch θα αφαιρείται, θα πιστοποιείται και θα ενσωματώνεται σε συλλεκτική κάρτα υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Η ιδέα έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε NFL, NBA και MLB και πλέον σχεδιάζεται να μεταφερθεί και στο ποδόσφαιρο.

Η Fanatics επεκτείνεται σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Παράλληλα με τη συμφωνία με τη FIFA, η Fanatics έχει ήδη αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώματα για τις εθνικές ομάδες:

Αγγλίας

Βραζιλίας

Γερμανίας

Ιταλίας

Ηνωμένων Πολιτειών

Αργεντινής

Η εταιρεία έχει επίσης αναλάβει τα επίσημα καταστήματα και τα σημεία λιανικής στα γήπεδα και τα fan festivals του Μουντιάλ 2026. Η απώλεια της FIFA δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της Panini, καθώς τα προϊόντα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελούσαν βασικό πυλώνα των εσόδων της.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, μόνο το Μουντιάλ του 2022 απέφερε στην εταιρεία πωλήσεις άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Panini φέρεται να εξετάζει στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της, όπως:

εισαγωγή στο χρηματιστήριο,

είσοδο στρατηγικού επενδυτή,

ή αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Νομική κόντρα Fanatics και Panini

Την ίδια στιγμή, οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε έντονη δικαστική διαμάχη. Η Panini κατηγορεί τη Fanatics για αθέμιτο ανταγωνισμό και μονοπωλιακές πρακτικές στην αγορά των αθλητικών καρτών, μετά την απόκτηση σημαντικών αδειών από NBA, NFL, MLB, Premier League και Formula 1.

Από την πλευρά της, η Fanatics απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η Panini ακολουθεί επιθετικές εμπορικές πρακτικές προκειμένου να περιορίσει την ανάπτυξή της. Η νέα συμφωνία με τη FIFA θεωρείται ήδη μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία των αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν με το ποδόσφαιρο και τα collectibles τα επόμενα χρόνια.