Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου, με αφορμή τον εορτασμό της 81ης επετείου από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που δημοσιεύτηκε στο Telegram, «τα ρωσικά στρατεύματα θα σταματήσουν πλήρως τις εχθροπραξίες» στο συγκεκριμένο διάστημα, με τη διευκρίνιση ότι σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από την Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός «θα δώσει την ανάλογη απάντηση».

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τις απειλές που διατύπωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, περί «μαζικού πυραυλικού πλήγματος στο κέντρο του Κιέβου» σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, το «καθεστώς του Κιέβου» επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς της νίκης.

Στο ίδιο πνεύμα, η Μόσχα κάλεσε από χθες τις ξένες πρεσβείες στην ουκρανική πρωτεύουσα να απομακρύνουν προσωπικό και υπηκόους, προειδοποιώντας ότι «οι επιθέσεις αντιποίνων θα είναι αναπόφευκτες» αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια στιγμή, Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχειρίας, ενώ το Κίεβο είχε ήδη προτείνει μονομερή κατάπαυση του πυρός να τεθεί σε ισχύ από σήμερα, κάτι που δεν έγινε σεβαστό στο πεδίο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αρχικά μιλήσει για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου, ωστόσο η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας κάνει πλέον λόγο για περίοδο από τα μεσάνυχτα της 8ης έως και τις 10 Μαΐου, συνδέοντάς την ευθέως με τις επετειακές εκδηλώσεις για τη «Μεγάλη Πατριωτική Νίκη».

Ζελένσκι: Η εκεχειρία δείχνει την «περίεργη και ακατάλληλη» λογική των ηγετών της

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κήρυξη περιορισμένης εκεχειρίας από τη Ρωσία για τους εορτασμούς μνήμης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποκάλυψε την «περίεργη και ακατάλληλη» λογική των ηγετών της.

Ο Ζελένσκι, στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη του ομιλία , δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διατηρήσουν καλύτερα την ειρήνη στην Ευρώπη, όπως έκανε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια «δίκαιη και ισχυρή στάση απέναντι στον επιτιθέμενο».