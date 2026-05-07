Η ΔΟΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην άρση όλων των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στους αθλητές και τις αθλήτριες από τη Λευκορωσία, συνεχίζουν να ισχύουν όμως αυτοί για τη Ρωσία.

Η Λευκορωσία είχε στηρίξει τη Ρωσία στην απόφασή της για εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οπότε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αποφασίσει την επιβολή περιορισμών στους αθλητές και τις αθλήτριες της χώρας.

Συγκεκριμένα, δεν μπορούσαν να αγωνίζονται με τα χρώματα και τα διακριτικά της Λευκορωσίας, ενώ δεν γινόταν και ανάκρουση του ύμνου της. Τώρα όμως, τέσσερα χρόνια μετά, η ΔΟΕ αποφάσισε την άρση αυτών των περιορισμών.

Αυτό, όμως, ισχύει μόνο για τη Λευκορωσία, καθώς οι αθλητές και οι αθλήτριες από τη Ρωσία θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτοί στις διεθνείς διοργανώσεις υπό προϋποθέσεις, θα αγωνίζονται δηλαδή ως ουδέτεροι και μόνο σε ατομικά αθλήματα.