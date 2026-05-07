Σύντομη αποδείχθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Masters της Ρώμης καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Τόμας Μάχατς και αποκλείστηκε στον 1ο γύρο.

Ο αγώνας άρχισε με τον Μάχατς να κάνει break στο τρίτο game κάνοντας το 2-1 και αμέσως μετά κράτησε το σερβίς του για το 3-1. Ο Έλληνας τενίστας προσπάθησε να αντιδράσει αλλά δεν κατάφερε να απαντήσει με δικό του break και τελικά έχασε το σετ με 6-4.

Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε break στο τρίτο game και του δεύτερου σετ, στη συνέχεια όμως έκανε break και ο ίδιος ισοφαρίζοντας σε 5-5, με το σετ να οδηγείται στο tie break.

Εκεί, ο Μάχατς ήταν πιο ψύχραιμος και πήρε τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση για τον 2ο γύρο, ενώ ο Έλληνας τενίστας αφήνει πίσω του τη Ρώμη και θα συνεχίσει την προετοιμασία του για το Roland Garros.

Τα σετ: 6-4, 7-6