Σε δηλώσεις προχώρησε η μητέρα του ξαδέρφου του 17χρονου, καθώς ο γιος της είχε σκοτωθεί σε τροχαίο «καρμπόν».

Λίγα χρόνια πριν το 2023 που σημειώθηκε το τροχαίο που αποτέλεσε αφορμή για το φονικό στην Κρήτη, ο ξάδερφος του 17χρονου νεκρού σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Το 2016 ένας φίλος του 22χρονου Χάρη (ξάδερφος του 17χρονου) τηλεφώνησε και ειδοποίησε ότι πήγαινε να τον παραλάβει με το αμάξι για να πάνε για καφέ. Στη διαδρομή το όχημα βγήκε εκτός πορείας, καθώς ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και έτρεχε.

Οι διαφορές στα δύο τροχαία είναι ότι στην περίπτωση του 2016 το αμάξι ανήκε στον οδηγό, ενώ στο τροχαίο του 2023 ανήκε στην οικογένεια του συνοδηγού, με τον οδηγό να πιάνει το τιμόνι αναγκαστικά, καθώς διέθετε δίπλωμα οδήγησης, σε αντίθεση με τον ανήλικο φίλο του, που φέρεται να ήταν και μεθυσμένος.

Η μητέρα του Χάρη, μιλώντας στο Live News, είπε μεταξύ άλλων:

«19 χρονών ήταν το παιδάκι. Πέρασε και τον πήρε από το σπίτι για να πιουν καφέ. Δώδεκα η ώρα το βράδυ. Η ταχύτητα φταίει, απλά. Ο δρόμος, η ταχύτητα, η κακιά η ώρα. Καθαρά και μόνο ήταν ταχύτητα… Θέλω το παιδί μου πίσω, όχι το κακό κανενός».

Σημειώνεται ότι η μητέρα του 17χρονου, μιλώντας σε μνημόσυνο πριν ένα χρόνο, είχε πει οργισμένη μεταξύ άλλων:

«Όλα αυτά για μια στιγμή μαγκιάς κάποιου που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γιου μου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε, την πέταξε σαν να είναι σκουπίδι. Γιατί δεν τον έμαθε η οικογένειά του να σέβεται, η κοινωνία, το σχολείο».