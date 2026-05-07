Ένα απρόσμενο μουσικό «πάντρεμα» έρχεται να δώσει νέα δυναμική στην ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026. Ο Alexander Rybak, ο άνθρωπος που κατέρριψε κάθε ρεκόρ βαθμολογίας με το θρυλικό «Fairytale», έδειξε δημόσια την προτίμησή του στο «FERTO» και τον Akylas, μέσα από μια ανάρτηση που έγινε αμέσως viral.

Από το βιολί στη λύρα: Η ανάρτηση-έκπληξη

Ο Νορβηγός καλλιτέχνης, το όνομα του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις χορδές του βιολιού, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου εκτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο σημείο της ελληνικής συμμετοχής. Πρόκειται για το μέρος εκείνο του τραγουδιού όπου κυριαρχεί η λύρα, με τον Rybak να προσαρμόζει τη μελωδία στο δικό του όργανο με τον χαρακτηριστικό του τρόπο.

Η κίνηση αυτή δεν άργησε να προκαλέσει την αντίδραση του ίδιου του Ακύλα, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση, ενώ οι λάτρεις του διαγωνισμού άρχισαν ήδη να μιλούν για το απόλυτο «push» στις προβλέψεις για τη νίκη.

Το χιουμοριστικό σχόλιο και η αποδοχή

Ο Alexander Rybak συνόδευσε το μουσικό στιγμιότυπο με μια ερώτηση που κλείνει το μάτι σε μια πιθανή συνεργασία ή απλώς αναδεικνύει τη χημεία των δύο τραγουδιών:

«Greece + Norway = Ferto Tale?»

Η κίνηση αυτή του Rybak έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς και δημοφιλείς νικητές στην ιστορία της Eurovision. Το γεγονός ότι επέλεξε να ασχοληθεί με το «FERTO» λίγο πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στη Βιέννη, δίνει στην ελληνική αποστολή μια επιπλέον ώθηση στην ευρωπαϊκή σκηνή.