Τον Μάιο, οι δρόμοι οδηγούν στην Παιανία και συγκεκριμένα στο Μουσείο Βορρέ, όπου με αφορμή την έκθεση «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» λαμβάνουν χώρα μία σειρά από παράλληλες δράσεις κι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες κατά τη διάρκεια όλου του μήνα.

Το Μουσείο Βορρέ επιχειρεί, έτσι, μέσα από αυτή τη σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής και μέσα από θεματικές ενότητες να αναδείξει τη συνάφειά της με το σήμερα, υπερβαίνοντας τη συμβατική χρονολογική παρουσίαση. Συγκεντρώνoντας έργα από τη μεταπολεμική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αιώνα, φωτίζει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής —με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή— ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης κ.ά.

Η ιχνηλάτηση σύγχρονων ζητημάτων μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος αποκαλύπτει τόσο τις καταβολές τους όσο και τη διαρκή τους επικαιρότητα. Εξετάζονται αγωνίες που σήμερα μοιάζουν επείγουσες —όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο δημόσιος χώρος, το περιβάλλον, οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι έμφυλες ταυτότητες— αναδεικνύοντας τη βαθύτερη ιστορική τους συνέχεια. Οι προσεγγίσεις των Ελλήνων καλλιτεχνών καταδεικνύουν ότι το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα δεν ακολούθησε γραμμική πορεία, αλλά διαμορφώθηκε μέσα από συνεχείς ταλαντώσεις: ανάμεσα στην ενδοσκόπηση και την εκδηλωτικότητα, τη συνοχή και τη σύγκρουση. Σε αυτές τις δυναμικές εντάσεις αναγνωρίζεται η καταγωγή αλλά και η ζωτικότητα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, με τις συγγένειες και τις αντιφάσεις που τη διατρέχουν έως σήμερα.

Η έκθεση ανοίγει έναν διάλογο με την ιστορία, δίνοντας την ευκαιρία για μια νέα ματιά στο πρόσφατο παρελθόν. Προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί πώς οι καλλιτέχνες, από γενιά σε γενιά, μορφοποιούν και νοηματοδοτούν την αβεβαιότητα. Παράλληλα, σηματοδοτεί την αρχή μιας αναδρομής στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, φέρνοντας στο φως ξεχασμένες ή ανεκπλήρωτες οφειλές προς το παρελθόν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ/ΙΔΕΣ

Αλέξης Ακριθάκης, Δημήτρης Αληθεινός, Λιλή Αρλιώτη, Μιχάλης Αρφαράς, Αγήνωρ Αστεριάδης, Γιώργος Βακιρτζής, Πάνος Βαλσαμάκης, Μπάμπης Βεκρής (Electros), Χάρης Γαβρήλος, Γιάννης Γαΐτης, Απόστολος Γεωργίου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, Νίκος Εγγονόπουλος, Χριστίνα Ζερβού, Γιώργος Ζογγολόπουλος, Πέτρος Ζουμπουλάκης, Όπυ Ζούνη, Παλαιολόγος Θεολόγου, Γιώργος Ιωάννου, Λεωνίδας Καλαμάρας, Βαλέριος Καλούτσης, Νίκη Καναγκίνη, Ηρώ Κανακάκη, Βλάσσης Κανιάρης, Χρήστος Καπράλος, Μιχάλης Κατζουράκης, Νίκος Κεσσανλής, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Δημήτρης Κοντός, Κώστας Κουλεντιανός, Γιάννης Κουνέλλης, Γιώργος Λάππας, Στάθης Λογοθέτης, Δέσπω Μαγκώνη, Γιώργος Μαυροϊδής, Φρόσω Μιχαλέα, Γιάννης Μόραλης, Νίκος Νικολάου, Μπία Ντάβου, Τόνια Νικολαΐδη, Δημήτρης Ντοκατζής, Γιάννης Παρμακέλλης, Δημήτρης Περδικίδης, Μανώλης Πολυμέρης, Χρύσα Ρωμανού, Λουκάς Σαμαράς, Μηνάς Σεμερτζιάν (Minas), Γρηγόρης Σεμιτέκολο, Γιώργος Σικελιώτης, Γαβριέλλα Σίμωσι, Άσπα Στασινοπούλου, Τάσσος, Γιάννης Τσαρούχης, Θανάσης Τσίγκος, Αλέκος Φασιανός, Βασίλης Φωτόπουλος, Διονύσης Φωτόπουλος, Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας, Χρύσα, Jean Xceron

Διάρκεια: Σάββατο 25 Απριλίου 2026 έως Κυριακή 25 Απριλίου 2027

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Μουσείου: vorresmuseum.gr

Παράλληλες δράσεις κι εππαιδευτικά προγράμματα

Η έκθεση «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επιμελητική πρόταση, αλλά εντάσσεται στη στρατηγική επαναπροσδιορισμού του Μουσείου Βορρέ, με στόχο την ουσιαστική επανασύνδεσή του με το κοινό – τόσο της Παιανίας όσο και της ευρύτερης Αθήνας. Μέσα από ένα πλέγμα καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων, όπως το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας (artist residency), τα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, καθώς και τις μουσικές εκδηλώσεις και περφόρμανς που υλοποιούνται, επιχειρούται η ενεργοποίηση εκ νέου το πολιτισμικού αποθέματος του μουσείου, καθιστώντας το ζωντανό τόπο συνάντησης και δημιουργίας.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η έκθεση πλαισιώνεται από ένα δυναμικό πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, που αναπτύσσεται οργανικά σε διάλογο με το περιεχόμενό της. Στον χώρο του μουσείου παρουσιάζονται ήδη προβολές αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού – από το Αρχείο της ΕΡΤ –, τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν ως μέρος της εκθεσιακής εμπειρίας, ενώ το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων, όπως εκπαιδευτικά εργαστήρια, συναυλίες, προβολές ταινιών και ημερίδες, οι οποίες, αντλώντας έμπνευση από το ίδιο το μουσείο, συνομιλούν ενεργά με τη θεματολογία της έκθεσης.

Με εκδηλώσεις που ξεκινούν ήδη από τον Μάιο, όλες αυτές οι δράσεις δεν λειτουργούν αποσπασματικά, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του μουσείου ως ενός ανοιχτού, ζωντανού πεδίου πολιτισμικής εμπειρίας, που επιδιώκει να καλλιεργήσει ουσιαστικούς όρους πρόσβασης, συμμετοχής και βιωματικής εμπλοκής του κοινού.

Σχεδιασμός και επιμέλεια παράλληλων & εκπαιδευτικών δράσεων: Μυρτώ Λάβδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών και παράλληλων δράσεων Μαΐου

Πρόγραμμα προβολών από το Αρχείο της ΕΡΤ

Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα: Γιάννης Τσαρούχης (1990), 28:13

Γυναικεία πορτραίτα: Γαβριέλλα Σίμωσι (1985), 28:26

Δημιουργώντας το αύριο: Γιώργος Λάππας (2000), 31:15

Εικαστικά: Χρήστος Καπράλος (1982), 25:45

Η ιστορία των χρόνων μου: Βλάσης Κανιάρης (1985), 30:05

Μονόγραμμα: Νίκος Κεσσανλής – Μέρος B΄ (ανάπλαση 2006, επεισ. 1994), 29:24

Μονόγραμμα: Τάσος – Μέρος Α΄ (1985), 34:50

Τέχνη και πολιτισμός: Χρύσα – Mια Ελληνίδα πρωτοπόρος (1990), 15:22

Εργαστήρια

Το φως του κήπου: Εργαστήριο αφαιρετικής ζωγραφικής στον κήπο του μουσείου

Εργαστήριο για άτομα άνω των 65 ετών

Με αφορμή έργα καλλιτεχνών της αφαίρεσης που θα βρίσκονται στην έκθεση του μουσείου θα εμβαθύνουμε στην έννοια της αφαίρεσης στη ζωγραφική και θα προσεγγίσουμε την τοπιογραφία εστιάζοντας στη σύνθεση, τις χρωματικές σχέσεις, τους τόνους, το φως και τη σκιά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ζωγραφίσουμε εκ του φυσικού στον κήπο του μουσείου, διαλέγοντας για θέμα μας μια από τις πολλές μαγικές, φωτεινές και σκιερές όψεις του.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την εικαστικό Σοφία Σιμάκη.

Ημερομηνίες: Τις Κυριακές 10 και 17 Μαΐου 2026

Ώρες: 11:30-14:30

Κόστος συμμετοχής: €30 ευρώ (και για τις δύο συναντήσεις του κύκλου)

Απαραίτητη η συμμετοχή και στις δύο συναντήσεις της θεματικής ενότητας.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: vorresmuseum.gr

Διάφανοι λαβύρινθοι: Εργαστήριο κολάζ με αφορμή το έργο της Χρύσας Ρωμανού

Εργαστήριο για ενήλικες

Στο εργαστήριο θα γνωρίσουμε το έργο της Χρύσας Ρωμανού και πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στα πρώιμα κολάζ της, αλλά και σε μεταγενέστερα ντεκολάζ που κατασκεύασε σε πλεξιγκλάς. Μέσα από μια μεικτή τεχνική διαδικασία που θα συνδυάσει τη ζωγραφική, το κολάζ, τη γραφή και τη σημείωση, καθώς και τη δημιουργία επιπέδων μέσα από τη χρήση της διαφάνειας, θα εμβαθύνουμε στους τρόπους σύνθεσης και χρήσης των υλικών και την σημειολογία τους. Με αφορμή την κριτική ματιά της Χρύσας προς την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής της θα δούμε στην πράξη πως ένα έργο μέσα από υπαινιγμούς και παραθέσεις στοιχείων μπορεί να αποτελέσει σχόλιο στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την εικαστικό Σοφία Σιμάκη.

Ημερομηνίες: Τις Κυριακές 24 και 31 Μαΐου 2026

Ώρες: 11:30-14:30

Κόστος συμμετοχής: €30 ευρώ (και για τις δύο συναντήσεις του κύκλου)

Απαραίτητη η συμμετοχή και στις δύο συναντήσεις της θεματικής ενότητας.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: vorresmuseum.gr

Ξεναγήσεις

Στο πλαίσιο της έκθεσης Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης, ανοιχτές στο ευρύ κοινό.

Η πρώτη ξενάγηση θα λάβει χώρα το Σάββατο 16 Μαΐου, ώρες 12:30–13:30, και θα πραγματοποιηθεί από την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια Εβίτα Τσοκάντα.

Κόστος συμμετοχής: €7

Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις δεν απαιτείται κράτηση θέσης.

Συναυλία

Το μουσικό πρόγραμμα After Hours «Ενθύμιο / Memento» από το Duo Hedi (Α. Κότσαλη, Κ. Ζιγκερίδης) αποτελεί έναν ζωντανό διάλογο με την εικαστική έκθεση, εστιάζοντας στη μνήμη του μεταβαλλόμενου ελληνικού τοπίου. Μέσα από έργα συνθετών όπως οι Κωνσταντινίδης, Κουμεντάκης και Παρασκάκης —πολλά σε νέα εκδοχή για φωνή και ακορντεόν— η τοπιογραφία αναδεικνύεται ως φορέας πολιτισμικής ταυτότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τοποθεσία των Μεσογείων, έναν τόπο που από αγροτικό ορόσημο της αττικής γης μεταμορφώνεται ραγδαία λόγω της αστικοποίησης. Η συναυλία προσφέρει μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, συνδέοντας οργανικά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία με την ιστορική μνήμη και τη γεωγραφική συνέχεια του τόπου.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί από το Duo Hedi (τη μεσόφωνο Αναστασία Kότσαλη και τον ακορντεονίστα Κώστα Ζιγκερίδη)

Ημερομηνία: Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Κόστος συμμετοχής: €10 ευρώ

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά στον χώρο του μουσείου.

Με την παρακολούθηση της εκδήλωσης, η είσοδος στην έκθεση Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ώρες Λειτουργίας Μουσείου

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00

Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.

Το μουσείο παραμένει κλειστό τον Αύγουστο.

Tocafé

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00

Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό

Μουσείο Βορρέ

Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: €5

Μειωμένο εισιτήριο: €3

(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)