Η σκληρή πραγματικότητα των θρησκευτικών εντάσεων στην Ιερουσαλήμ αποτυπώνεται με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο σε ένα περιστατικό που προκαλεί διεθνή κατακραυγή. Ένας 36χρονος Ισραηλινός, ο Γιόνα Σρέιμπερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη κατηγορούμενος για έγκλημα υποκινούμενο από θρησκευτική εχθρότητα, μετά την αναίτια και βίαιη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον μιας Γαλλίδας καθολικής καλόγριας.



Το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας είναι αδιάψευστος μάρτυρας της αγριότητας: ο δράστης, φορώντας το εβραϊκό κιπά, φαίνεται να καταδιώκει τη μοναχή στα στενά της Παλιάς Πόλης, να τη σπρώχνει με δύναμη μέχρι να σωριαστεί στο έδαφος και στη συνέχεια να την κλωτσά επανειλημμένα. Η μανία του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς επιτέθηκε με την ίδια βία και σε έναν περαστικό που έσπευσε ηρωικά να βοηθήσει τη γυναίκα.



Το συμβάν της 28ης Απριλίου δεν είναι μεμονωμένο, αλλά προστίθεται σε μια ανησυχητική λίστα επιθέσεων από θρησκευόμενους Εβραίους κατά χριστιανών και προσκυνητών στην περιοχή. Ο χριστιανικός κλήρος καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση, ενώ το γραφείο του εισαγγελέα του Ισραήλ ξεκαθαρίζει πως η εχθρότητα λόγω θρησκείας αποτελεί την κύρια γενεσιουργό αιτία της πράξης. Η υπόθεση αυτή ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια των θρησκευτικών μειονοτήτων στους ιερούς τόπους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την κλιμάκωση της βίας.



Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να βρει τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης. Η καλόγρια φέρει μώλωπες στο πρόσωπο και στο πόδι της λόγω της επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.



Το γραφείο του εισαγγελέα ζήτησε από το Ειρηνοδικείο της Ιερουσαλήμ, όπου υπέβαλε το κατηγορητήριο, ο άνδρας να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία εναντίον του.



Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια έχει δει συχνά περιστατικά στα οποία θρησκευόμενοι Εβραίοι φτύνουν σε χριστιανικούς χώρους ή προσπαθούν με άλλο τρόπο να εκφοβίσουν Χριστιανούς, όπως και κληρικούς στην πόλη, λένε μέλη της τοπικής χριστιανικής κοινότητας.



Η αστυνομία του Ισραήλ αναφέρει ότι εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Μετά την επίθεση της 28ης Απριλίου, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «αντιμετωπίζει κάθε επίθεση εναντίον μελών του κλήρου και των θρησκευτικών κοινοτήτων με τη μέγιστη σοβαρότητα και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε όλες τις πράξεις βίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Israeli police say a 36-year-old Jewish man has been arrested over this assault on a French nun in occupied East Jerusalem.



Video shows her being shoved to the ground and kicked, renewing concern over violence against Israel's religious minorities.