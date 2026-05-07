Η Κηφισιά είναι τελικά η ομάδα που θα είναι γηπεδούχος στο τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου, καθώς θα αλλάξει έδρα όπως ανακοίνωσε η Stoiximan Super League.

Την Κυριακή 17 Μαΐου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play off και όλοι περίμεναν πως αυτό θα ήταν και το τελευταίο ματς που θα γίνει στη Λεωφόρο. Και θα είναι μάλιστα και κεκλεισμένων των θυρών μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στους «πράσινους».

Δεν θα είναι αυτό, όμως, το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο, αλλά αυτό της Κηφισιάς με την ΑΕΛ για την τελευταία αγωνιστική των play out, την Πέμπτη 21 Μαΐου. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο για τους αγώνες με Ατρόμητο και ΑΕΛ καθώς προέκυψε πρόβλημα με το γήπεδο της Νίκαιας, με την ανακοίνωση της Λίγκας να αναφέρει τα εξής…

«Ανακοινώνεται ότι, οι κάτωθι αγώνες, στο πλαίσιο της 8ης και 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζουν έδρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

8η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας).

10η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛ NOVIBET θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)».