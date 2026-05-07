Στιγμές αγωνίας έζησαν σήμερα το απόγευμα κάτοικοι και περαστικοί στη Λαμία, όταν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Σόλωνος και Λεωφόρου Δημοκρατίας. Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν τόσο ισχυρή, που είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να καταλήξει αναποδογυρισμένο στο πλάι, εγκλωβίζοντας τον οδηγό του σε μια μάζα σιδερικών.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα



Όλα ξεκίνησαν όταν μια μαύρη Mercedes, η οποία κινούνταν στην οδό Σόλωνος, επιχείρησε να στρίψει δεξιά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εκείνη τη στιγμή, ένα Renault που κατευθυνόταν προς το κτίριο της Αστυνομίας, βρέθηκε στην πορεία της. Η επαφή ήταν αναπόφευκτη και σφοδρότατη. Το Renault εξετράπη της πορείας του, έπεσε στο πρανές και «τούμπαρε», με τον οδηγό να παγιδεύεται στο εσωτερικό του.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν πρώτοι στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ενώ ακολούθησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, η Τροχαία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.



Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λαμίας για τις πρώτες βοήθειες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως, παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Η Τροχαία Λαμίας διεξάγει προανάκριση για να διαλευκανθούν τα αίτια της σύγκρουσης.