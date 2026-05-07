Η Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Champions League και στο Παρίσι έγιναν σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, με απολογισμό 23 τραυματίες αστυνομικούς και 127 συλλήψεις.

Η Παρί κατάφερε να αποκλείσει τη Μπάγερν Μονάχου και στις 30 Μαΐου θα είναι στη Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στον τελικό, με την ελπίδα να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League.

Η πρόκριση της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, μετά το 1-1 στο Μόναχο, προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στους οπαδούς, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να το γιορτάσουν και τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά…

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λορέν Νούνιες, 23 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια που έλαβαν χώρα και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τις συλλήψεις 127 οπαδών, οι οποίοι προκάλεσαν πανικό στο Παρίσι.