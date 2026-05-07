Η είδηση για την αγορά μεγάλου μέρους του εγκαταλελειμμένου χωριού Τρόζενα, στην επαρχία Λεμεσού, από Ισραηλινούς επενδυτές δεν προκάλεσε αντιδράσεις μόνο στην Κύπρο. Πολύ γρήγορα πέρασε και στον τουρκικό Τύπο, όπου παρουσιάστηκε με έντονο πολιτικό και γεωστρατηγικό φορτίο.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν την υπόθεση με τίτλους που μιλούν για «χωριό στα χέρια Ισραηλινών», για «σιωπηλή κατοχή» και για αλλαγή ισορροπιών στην Κύπρο. Σε ορισμένα δημοσιεύματα, μάλιστα, η είδηση σχολιάστηκε σε ιδιαίτερα οξύ τόνο, με αναφορές του τύπου «οι Ρωμιοί κοιμήθηκαν» και με υπαινιγμούς ότι η αγορά γης από Ισραηλινούς μπορεί να εξελιχθεί σε ζήτημα ευρύτερης σημασίας.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής Skala Times, το χωριό Τρόζενα φέρεται να αγοράστηκε από Ισραηλινούς, ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί πως πολίτες εμποδίστηκαν να μπουν στην εκκλησία του χωριού. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι αστυνομικός φέρεται να επιβεβαίωσε πως μεγάλη έκταση της περιοχής έχει περάσει σε ισραηλινή ιδιοκτησία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι δημόσιοι δρόμοι παραμένουν προσβάσιμοι σε όλους.

Ακόμη πιο αναλυτικά, τουρκοκυπριακά μέσα, όπως το Gündem Kıbrıs και το Kıbrıs Postası, μετέδωσαν πως η υπόθεση βασίζεται σε ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου», σύμφωνα με το οποίο στο εγκαταλελειμμένο χωριό προωθείται μεγάλη επένδυση. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει γίνει αίτηση για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 60 κατοικιών, χώρου κατασκήνωσης και οινοποιείου, ενώ σημειώνουν ότι η περιοχή βρίσκεται εντός ζώνης Natura 2000. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, κοινοτάρχης της περιοχής, φέρεται να διέψευσε ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου στο χωριό. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τρόζενα έχει εγκαταλειφθεί από το 1980 και ότι Ισραηλινός επιχειρηματίας αγόρασε περίπου το 70% των κτισμάτων, καθώς και σημαντική έκταση γης, από τους ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εκκλησία είναι ανοιχτή για το κοινό και ότι οι όποιες απομακρύνσεις αφορούσαν λόγους ασφαλείας σε εργοταξιακούς χώρους.

Ωστόσο, στον τουρκικό Τύπο η υπόθεση πήρε πολύ πιο έντονη διάσταση. Η Yeni Akit δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Οι Ρωμιοί κοιμήθηκαν! Το Ισραήλ αγόρασε χωριά. Το Ισραήλ έγινε γείτονας της Βόρειας Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι Ισραηλινοί «επενδυτές» απέκτησαν τον έλεγχο περίπου του 70% της Τρόζενας. Το δημοσίευμα μιλά για «επένδυση-μάσκα» και χαρακτηρίζει την υπόθεση ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επέκτασης μέσω αγοράς γης. Σε άλλο σημείο, η Yeni Akit σχολιάζει ότι η ανάπτυξη κατοικιών, κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων και αγροτικών δραστηριοτήτων στο χωριό παρουσιάζεται ως τουριστική ή επενδυτική κίνηση, αλλά, κατά την ερμηνεία του μέσου, οδηγεί σε «έλεγχο» της περιοχής. Το ίδιο δημοσίευμα χρησιμοποιεί τον όρο «σιωπηλή κατοχή», καλώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι σε εγρήγορση.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η προσέγγιση της Yeni Şafak, η οποία παρουσίασε την υπόθεση όχι ως απλή επενδυτική κίνηση, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ισραηλινής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τουρκικό μέσο χρησιμοποίησε τον τίτλο «Θα κάνει τη Νότια Κύπρο κράτος δορυφόρο», υποστηρίζοντας ότι η αγορά της Τρόζενας εντάσσεται σε μια διαδικασία μέσω της οποίας το Ισραήλ αυξάνει σταδιακά την παρουσία του στη Νότια Κύπρο. Στο ίδιο δημοσίευμα, η Yeni Şafak κάνει λόγο για ανησυχίες σχετικά με την αλλαγή της δημογραφικής ισορροπίας, ενώ αναφέρεται και στις καταγγελίες του πρώην βουλευτή και επικεφαλής των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, για αγορά πολλών οικοπέδων και κατοικιών από εταιρεία συνδεδεμένη με Ισραηλινούς. Το τουρκικό μέσο συνδέει μάλιστα την υπόθεση με παλαιότερα ρεπορτάζ για αυξημένη παρουσία Ισραηλινών στη Νότια Κύπρο, ενισχύοντας το αφήγημα περί «σιωπηλής επέκτασης».

Το OdaTV, της κεμαλικής αντιπολίτευσης από την πλευρά του, παρουσίασε το θέμα με τίτλο που αναφέρει ότι «το Ισραήλ αγόρασε άδεια χωριά στη Νότια Κύπρο» και ότι ανάμεσά τους βρίσκεται και «τουρκικό χωριό». Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για αυξανόμενες αγορές ακινήτων από Ισραηλινούς στη Νότια Κύπρο, ενώ η υπόθεση συνδέεται με συζητήσεις για πιθανές αλλαγές στη δημογραφική και κοινωνική ισορροπία της περιοχής.

Αναφορά στο θέμα έκανε και η Hürriyet με τίτλο που μιλούσε για «κρυφή κατοχή από το Ισραήλ στην Κύπρο» και για αγορά χωριού μετά από διαμερίσματα και βίλες. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι αγορές ακινήτων από Ισραηλινούς και Εβραίους στη Νότια Κύπρο έχουν ανοίξει συζήτηση για «σιωπηλή κατοχή» και για πιθανή αλλαγή δημογραφικών και οικονομικών ισορροπιών.

Το Ensonhaber εστίασε κυρίως στην καταγγελία περί «κρίσης στην εκκλησία» του χωριού, αναφέροντας ότι η πρόσβαση κατοίκων στον ναό φέρεται να εμποδίστηκε μετά την αγορά μεγάλων εκτάσεων από Ισραηλινούς.

Ακόμη πιο φορτισμένο ήταν το δημοσίευμα του Haber7, το οποίο συνέδεσε την υπόθεση με την ευρύτερη συζήτηση για τις αγορές γης από Ισραηλινούς στην Κύπρο. Το τουρκικό μέσο έκανε λόγο για «νερά που ζεσταίνονται στην Κύπρο»

Η ρητορική πολλών δημοσιευμάτων δείχνει ότι στην Τουρκία η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως αγορά γης σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, αλλά ως εξέλιξη με γεωπολιτικές προεκτάσεις. Ιδίως τα πιο φιλοκυβερνητικά ή έντονα ιδεολογικά μέσα επιχείρησαν να τη συνδέσουν με το Κυπριακό, την παρουσία του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ανησυχίες για την αυξανόμενη αγορά ακινήτων από Ισραηλινούς πολίτες ή εταιρείες