Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, είναι 70χρονος ομογενής που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες των αρχών.

Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία μαζί του, κατόπιν ενημέρωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προκειμένου να ληφθεί αναλυτικό ιατρικό ιστορικό, να καταγραφούν τυχόν συμπτώματα και να χαρτογραφηθούν οι πρόσφατες μετακινήσεις και στενές επαφές του.

Στο MV Hondius έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι επιβατών και οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης από χανταϊό, παραλλαγής «Άνδεων», η οποία μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς.

Ο 70χρονος ομογενής δεν συγκαταλέγεται στα επιβεβαιωμένα κρούσματα και δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή ασθενής, ωστόσο παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων ιχνηλάτησης και επιτήρησης.

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αναχωρήσει από το Πράσινο Ακρωτήριο και κατευθύνεται προς την Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο, με την απομάκρυνση των επιβατών να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα. Στο νησί θα εφαρμοστεί κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και επαναπατρισμού, με τη συνδρομή του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ενώ ήδη ασθενείς έχουν μεταφερθεί με αεροασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Ευρώπης για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Παρά την ανησυχία που προκαλεί η υπόθεση, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο παραμένει εξαιρετικά σπάνια και απαιτεί στενή, παρατεταμένη επαφή, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για τον γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα λόγω του ενός Έλληνα επιβάτη.