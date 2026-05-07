Η Βουλγαρία γυρίζει σελίδα, καθώς η Πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα παρέδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον μεγάλο νικητή των εκλογών, Ρούμεν Ράντεφ. Ο πρώην πιλότος μαχητικών και ηγέτης του κόμματος “Προοδευτική Βουλγαρία” (PB), ετοιμάζεται να καθίσει στον πρωθυπουργικό θώκο έχοντας στις αποσκευές του το σαρωτικό 44,6%.



Η επικράτησή του θεωρείται ιστορική, καθώς η αυτοδυναμία που εξασφάλισε βάζει οριστικό τέλος σε μια πρωτοφανή περίοδο αστάθειας με οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις σε μόλις πέντε χρόνια. Χωρίς την ανάγκη για εύθραυστες συμμαχίες, ο Ράντεφ υπόσχεται μια νέα πορεία για τη χώρα, μακριά από τα αδιέξοδα του παρελθόντος.



Αφού έλαβε την εντολή, ο Ράντεφ παρουσίασε το μελλοντικό υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης αύριο από τη Βουλή.



Ο Ράντεφ παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από το αξίωμα του προέδρου της Βουλγαρίας προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε με αφορμή τις μαζικές διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο κατά της διαφθοράς και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.



Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει γρήγορα έναν νέο προϋπολογισμό, να θέσει ανώτατο όριο χρέους για να διασφαλίσει τις πληρωμές συντάξεων και μισθών και να ανακτήσει χαμένα κονδύλια της ΕΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.