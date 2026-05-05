Σε τροχιά σταθερότητας εισέρχεται η Βουλγαρία, καθώς η πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα ανακοίνωσε την απόφασή της να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην «Προοδευτική Βουλγαρία». Το κόμμα του πρώην προέδρου Ρούμεν Ράντεφ, που κυριάρχησε στις κάλπες του περασμένου μήνα, καλείται τώρα να μετουσιώσει την ισχυρή λαϊκή εντολή σε κυβερνητικό έργο.



Η εξέλιξη αυτή τερματίζει μια περίοδο αναμονής, με τον Ράντεφ να ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της χώρας, έχοντας εξασφαλίσει μια άνετη κοινοβουλευτική βάση.



«Θα δώσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στις 7 Μαΐου», είπε η Γιότοβα, προσθέτοντας ότι το PB, το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, την διαβεβαίωσε ότι θα είναι έτοιμο να προτείνει ένα κυβερνητικό σχήμα. Η πρόεδρος Γιότοβα είπε ότι ελπίζει το κοινοβούλιο να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση στις 8 Μαΐου.



Το PB κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 44,6%, εξασφαλίζοντας αρκετές έδρες ώστε να μην χρειάζεται να συνάψει συνεργασίες με άλλα κόμματα και τερματίζοντας έτσι μια περίοδο πολιτικής αστάθειας που οδήγησε σε οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε μια πενταετία. Προηγουμένως το κόμμα ανακοίνωσε ότι ο Ράντεφ θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης.



Ο Ράντεφ είναι ένας ευρωσκεπτικιστής, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που αντιτίθεται στην περαιτέρω στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, στον πόλεμο με τη Ρωσία.



Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από το αξίωμα του προέδρου της Βουλγαρίας προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε με αφορμή τις μαζικές διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο στη χώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.