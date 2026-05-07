Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, θολό ουρανό και λασποβροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα μέσα στο επόμενο 24ωρο, ενώ από την Παρασκευή αναμένονται και βροχές με λάσπη σε αρκετές περιοχές.

Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και περάσματα λασποβροχών, καθώς η ατμόσφαιρα θα είναι επιβαρυμένη από τη σκόνη που μεταφέρεται από τη βόρεια Αφρική.

Το φαινόμενο θα γίνει πιο έντονο κυρίως κοντά στο μεσημέρι της Παρασκευής, με τον ουρανό να εμφανίζεται θολός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, ενώ όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Βελτίωση του καιρού από το Σάββατο

Η εικόνα του καιρού θα αρχίσει να βελτιώνεται από το Σάββατο, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, συμβάλλοντας στη σταδιακή απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης από την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, αγγίζοντας σε αρκετές περιοχές ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, με τις καιρικές συνθήκες να θυμίζουν πλέον περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη.

Έρχεται ο πρώτος μίνι καύσωνας με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Κυριακή έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι πιο ζεστές ημέρες φαίνεται πως θα είναι η Κυριακή, η Δευτέρα και η Τρίτη, κυρίως για περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και για το ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, σε αρκετές περιοχές θα επιμείνουν οι νεφώσεις, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γενικά κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.