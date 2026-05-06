Η άνοιξη επιβεβαιώνει τον άστατο χαρακτήρα της, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες αποτελούν πλέον παρελθόν.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο δεκαήμερο θα χαρακτηριστεί από μια προοδευτική αλλά σταθερή επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών, οι οποίες έχουν ως αφετηρία τη Βόρεια Αφρική.

Τα δύο στάδια της θερμής μεταφοράς

Η άνοδος του υδραργύρου δεν θα συμβεί απότομα, αλλά θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, προσδίδοντας στον καιρό έναν ξεκάθαρα καλοκαιρινό τόνο. Το πρώτο κύμα είναι ήδη καθ’ οδόν, επαναφέροντας τις θερμοκρασίες στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ωστόσο η μεγάλη αλλαγή αναμένεται στο δεύτερο στάδιο.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς στην ανάλυσή του: «Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας φαίνεται να έρχονται σε δύο κύματα. Το πρώτο θα δώσει μια πρώτη αισθητή άνοδο, επαναφέροντας τη θερμοκρασία σε πιο ανοιξιάτικα επίπεδα. Το δεύτερο, όμως, που αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, δείχνει πιο αξιόλογο και πιθανότατα θα είναι αυτό που θα ανεβάσει τον υδράργυρο σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα για την εποχή».

Η επιστροφή των «30αριών» και η απουσία βροχών

Το κύριο χαρακτηριστικό της νέας περιόδου είναι η «εξαφάνιση» των βροχοπτώσεων. Για τις επόμενες δέκα ημέρες, οι αξιόλογες βροχές δεν φαίνεται να αποτελούν μέρος του σκηνικού. Αυτή η απουσία φαινομένων θα επιτρέψει στον ήλιο να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, ειδικά στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

«Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη εβδομάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο ή πρωτοφανές για την εποχή, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια καθαρή θερμή μεταβολή, που θα γίνει αισθητή κυρίως στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα», εξηγεί ο έμπειρος μετεωρολόγος.

Η αφρικανική σκόνη

Η θερμή μεταφορά φέρνει μαζί της και το γνώριμο φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης. Η κυκλοφορία των αερίων μαζών από τον νότο ευνοεί τη μεταφορά σωματιδίων από τη Σαχάρα, η οποία θα γίνει αισθητή κατά τη διάρκεια του επόμενου τριημέρου. Αν και οι συγκεντρώσεις δεν αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα συναγερμού, η θολή ατμόσφαιρα θα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου, συνθέτοντας το κλασικό σκηνικό των θερμών εισβολών του Μαΐου.