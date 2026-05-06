Το διεθνές φεστιβάλ καινοτομίας «Panathenea» δίνει ξανά ραντεβού με το μέλλον, επιστρέφοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά στις 27-29 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο. Η διοργάνωση που εμπνεύστηκε ο συνδημιουργός των Google Maps φέρνει το μέλλον της καινοτομίας στην καρδιά της πόλης.



Με όραμα να καθιερωθεί η Αθήνα ως στρατηγικός κόμβος για το παγκόσμιο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και τεχνών, η διοργάνωση αναβιώνει τον θεσμό των αρχαίων Παναθηναίων υπό ένα σύγχρονο, ψηφιακό πρίσμα.



Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται ο επενδυτής και συνδημιουργός των Google Maps, Λαρς Ράσμουσεν, μαζί με την επενδύτρια Ελομίδα Βισβίκη και μια ομάδα πέντε φοιτητών. Στα πρότυπα του φινλανδικού Slush, τα Panathenea λειτουργούν ως μια διεθνής μη κερδοσκοπική πλατφόρμα, που ενώνει την τεχνολογική αιχμή με την καλλιτεχνική δημιουργία, προσελκύοντας κορυφαία ταλέντα και επενδυτές από όλο τον κόσμο στην ελληνική πρωτεύουσα. Ένα τριήμερο γεμάτο ιδέες που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον κόσμο.



«Αφού διεκδικήσαμε να φέρουμε τη διοργάνωση του South by Southwest, του σπουδαίου φεστιβάλ του Τέξας στην Ελλάδα, την οποία τελικά κέρδισε το Λονδίνο, αισθανθήκαμε ότι μπορούσαμε να χτίσουμε το δικό μας φεστιβάλ, καθώς η Ελλάδα έχει τη δυναμική να δημιουργήσει το μεγαλύτερο φεστιβάλ καινοτομίας σε όλο τον κόσμο», τόνισε σε σχετική συνέντευξη τύπου ο Λαρς Ράσμουσεν.



Στην περσινή πρώτη διοργάνωση συμμετείχαν 3.000 άτομα από 44 χώρες, από τους οποίους οι 1.300 ήταν εκπρόσωποι start-ups και οι 600 επενδυτές. Η φετινή διοργάνωση γίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα και υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν 10.000 άτομα από όλο τον κόσμο. «Το φεστιβάλ απευθύνεται πρωτίστως στους νέους δημιουργούς στους τομείς της τεχνολογίας και των τεχνών προκειμένου να δουν και το μέλλον πώς διαμορφώνεται αλλά και να συμμετάσχουν σε πρακτικά workshops», τόνισε η Ελομίδα Βισβίκη.



Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται μια ομάδα δέκα νέων, ηλικίας κάτω των 30 ετών. «Φέτος χτίζουμε μια πόλη καινοτομίας στην καρδιά της Αθήνας, στο Ζάππειο. Πρακτικά δημιουργούμε ένα hub που φέρνει σε επαφή όσους θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από την επιχειρηματικότητα, τις τέχνες και την τεχνολογία», επεσήμανε ο CEO της διοργάνωσης, Λευτέρης Κατσιαδάκης.



Στα φετινά Panathenea θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κορυφαίων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως τα Accel, Sequoia Capital και Index Ventures, που συνολικά διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 400 δισ. δολαρίων και έρχονται στην Αθήνα με στόχο τη δικτύωση με το εγχώριο οικοσύστημα, αναζητώντας την επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία σε τομείς αιχμής.



Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από ιδρυτές εταιρειών-μονόκερων (unicorns), όπως της πλατφόρμας μετακίνησης Bolt (με τον νεότερο δισεκατομμυριούχο της Ευρώπης, Μάρκους Βίλιγκ) και της ηγέτιδας στο AI audio ElevenLabs, αλλά και τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από τους κολοσσούς OpenAI, NVIDIA, Google και Microsoft, προσφέροντας σπάνια πρόσβαση στη γνώση και τη στρατηγική των εταιρειών που διαμορφώνουν τον κόσμο.



Η φετινή διοργάνωση εισάγει ευρέως τις τέχνες στο πρόγραμμά της, με εστίαση στον κινηματογράφο και τη μουσική. Ξεχωρίζει η παρουσία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, Μπάρι Τζένκινς, ο οποίος θα μοιραστεί την εμπειρία του στη σκηνοθεσία και παραγωγή κινηματογράφου. Επίσης, θα συμμετάσχουν ο πρωτοπόρος συνθέτης και ηχητικός καλλιτέχνης Μπεν Φροστ, ο σκηνοθέτης και visual artist, ‘Αντριου Τόμας Χουανγκ και η σκηνοθέτρια, Λούλου Γουανγκ.



Στρατηγικές συνεργασίες θα ενώσουν τους δύο αυτούς δημιουργικούς κλάδους με πολιτιστικούς φορείς, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Onassis ONX, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την πλατφόρμα Cinobo, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Το πρόγραμμα θα συμπληρώσουν και εργαστήρια πειραματισμού, όπου η τέχνη συναντά την τεχνολογία μέσα από βιωματικές εμπειρίες.



Παράλληλα, η πόλη θα «ζωντανέψει» με περισσότερες από 70 παράλληλες εκδηλώσεις εστιασμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, την άμυνα, το fintech και τη ρομποτική, αλλά και δράσεις όπως νυχτερινό τρέξιμο και προβολές σε θερινούς κινηματογράφους. Η διοργάνωση θα κορυφωθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου με μεγάλο street party μπροστά από το Ζάππειο σε συνεργασία με την Endeavor Greece.



Η Endeavor Greece υποστηρίζει συνολικά τη διοργάνωση και πραγματοποιεί μια σειρά δράσεων. Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, διευθύνων σύμβουλος της Endeavor Greece, τόνισε ότι «το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι η νέα γενιά είναι ασύνδετη με το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο στερέωμα.



Στα Panathenea η νέα γενιά όχι απλά έχει συνδεθεί με το παγκόσμιο στερέωμα, αλλά διεκδικεί και έναν ενεργό ρόλο». Όπως πρόσθεσε, «πιστεύαμε πάντα ότι η Ελλάδα μπορεί να διοργανώσει και να φιλοξενήσει ένα διεθνές event και ότι πρέπει να ηγηθούν φοιτητές και νέοι απόφοιτοι. Αυτό μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο και στο οικοσύστημα της καινοτομίας. Όλα τα μεγάλα events τα οποία τρέχουν νέοι άνθρωποι δημιουργούν εκατοντάδες start-ups που είναι πολύ επιτυχημένες».



Τα Panathenea 2026 τελούν υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.