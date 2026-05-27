Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Μια ασυνήθιστη εμπειρία είχε μια γυναίκα το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου στην Άτταλη του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας, όταν εντόπισε φίδι μέσα σε κουβά που ετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει στην αυλή του σπιτιού της.

Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την εθελοντική ομάδα της ΜΕΚΕ, η οποία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό.

Μέλος της ομάδας έφτασε στο σημείο και κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το φίδι, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ούτε για κάποιον άνθρωπο αλλά ούτε και για το ζώο, σύμφωνα με το eviaonline.gr.