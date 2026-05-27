Μια ασυνήθιστη εμπειρία είχε μια γυναίκα το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου στην Άτταλη του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας, όταν εντόπισε φίδι μέσα σε κουβά που ετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει στην αυλή του σπιτιού της.

Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την εθελοντική ομάδα της ΜΕΚΕ, η οποία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό.

Μέλος της ομάδας έφτασε στο σημείο και κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το φίδι, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ούτε για κάποιον άνθρωπο αλλά ούτε και για το ζώο, σύμφωνα με το eviaonline.gr.