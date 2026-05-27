Βίντεο από τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου του κόμματος με το όνομα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη» ανάρτησε σήμερα στον λογαριασμό του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας.

«Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί.

Για την Ελλάδα, το δίκιο, τη δημοκρατία.

Για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Κάνε το βήμα της Συμπαράταξης», γράφει, παραπέμποντας στον σύνδεσμο members.myelas.gr για εγγραφή στο κόμμα ΕΛΑΣ.

«Υπόγραψε τη Διακήρυξη. Η πολιτική αλλαγή χρειάζεται τους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι μέρος της. Το μέλλον ανήκει σε όσες και όσους συμμετέχουν», αναφέρεται στη σελίδα.

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το νέο ταξίδι. Αισιόδοξος είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν άνθρωποι που συνομιλούν τακτικά μαζί του. Όπως σημειώνει η σημερινή στήλη Beast του Newsbeast, για να ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό στην Αμαλίας, θα χρειαστεί, πάντως, ένα γερό μπουστάρισμα από τους πολίτες στους οποίους σκοπεύει να απευθυνθεί. Και το πρώτο στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Αλ. Τσίπρας είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι αυτό που θέλει να πετύχει – παρά την καχυποψία που υπάρχει για το πολιτικό σύστημα, συνολικά.