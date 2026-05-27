Ο Βινίσιους Τζούνιορ έδωσε το στίγμα του σε σχέση με την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και το νέο συμβόλαιό του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ και σταρ της Ρεάλ, Βινίσιους, επεσήμανε ότι το τρέχον συμβόλαιο του έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που δίνει και στις δύο πλευρές σημαντικό χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης: «Δεν βιάζομαι να ανανεώσω το συμβόλαιό μου. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2027».

Στην συνέχεια στάθηκε στις σχέσεις του με τον σύλλογο: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ήρεμη και εγώ είμαι ήρεμος. Ο πρόεδρος με εμπιστεύεται και τον εμπιστεύομαι».

Ως προς τον ρόλο του και το μέλλον ήταν ξεκάθαρος: «Τώρα είμαι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι είμαι τόσο νέος, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που δεν συμβαίνει συχνά.

Προσωπικά ποτέ δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου εκτός Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλω να μείνω εδώ για το υπόλοιπο της ζωής μου».