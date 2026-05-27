Ο Δημήτρης Φιλιππίδης παραχώρησε συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, όπου μίλησε για τη σχέση που έχει με τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη.

Θυμίζουμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό, με ποινή φυλάκισης οκτώ ετών με αναστολή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο ηθοποιός έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο σε μια προσπάθεια για να δικαιωθεί.

Το μεγάλο παράπονο

«Ως παιδί ήμουν πολύ πιο κοντά στη μάνα μου. Ο πατέρας μου απουσίαζε πάρα πολύ. Ήθελα να νιώθω κοντά στον πατέρα μου, αλλά δεν υπήρχε ακριβώς αυτό το περιθώριο, γιατί εργαζόταν πολύ σκληρά και είχαμε εντελώς διαφορετικά προγράμματα. Για αρκετά χρόνια δεν τον έβλεπα. Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου. Και λόγω του ότι είχα παράπονα, ας πούμε, απ’ αυτόν. Και έπρεπε να δημιουργήσω κι ένα πρόβλημα για μένα για να έχω κάτι να προσδιοριστώ. Προσδιοριζόμουν μέσω του ότι η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι προβληματική και άρα αυτό με έκανε να νιώθω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν είχα από κάπου αλλού να πιαστώ. Αυτό ήταν και το βασικό μου παράπονο. Ότι μεγαλώνοντας αντιλήφθηκα ότι έχεις χρόνο, φίλε, να διαθέσεις. Και απλά δεν το κάνεις για άλλους λόγους τους οποίους δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι το ναρκισσιστικό κομμάτι, αλλά τώρα ας πούμε εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται πολύ όχι μόνο στη δουλειά μου, όχι μόνο δηλαδή ως ηθοποιός, έχει χρειαστεί να κάνω πολλές δουλειές, κι άρα έχει χρειαστεί να εργάζομαι πολλές ώρες μέσα στη μέρα. Και αντιλαμβάνομαι ότι αν είχα ένα παιδί, δεν ξέρω κατά πόσο κι εγώ θα του έδινα τον χρόνο που θα ήθελα να μου έχουν δώσει σαν παιδί. Γιατί ξέρεις, πάντα απ’ τη μεριά του παιδιού λες “εγώ όταν γίνω μπαμπάς θα είμαι όλη μέρα με το παιδί μου”. Και κάποια στιγμή γίνεσαι και λες μάλλον δεν θέλω να είμαι όλη μέρα με το παιδί μου», είπε ο 28χρονος ηθοποιός Δημήτρης Φιλιππίδης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο πατέρας του ήταν ένας οξύθυμος άνθρωπος, αλλά ποτέ εις βάρος του. «Δεν μου έχει φωνάξει ποτέ ο πατέρας μου, δεν με έχει ακουμπήσει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη αντίδραση μετά τις καταγγελίες

Στη συνέχεια, μιλώντας για την περίοδο των καταγγελιών σε βάρος του πατέρα του, Πέτρου Φιλιππίδη, περιέγραψε τον φόβο που κυριάρχησε μέσα του. «Είχα μία εικόνα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί αφού ξεκίνησε η ιστορία με την κυρία Δούκα. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι θα είναι, ήξερα ότι θα γίνει κάποια καταγγελία, δεν ήξερα ακριβώς τι. Στην αρχή νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος. Ο φόβος και προσωπικά για το τι θα είμαι ας πούμε, ο γιος αυτουνού που κατηγορείται. Όταν πρωτοέσκασε, αυτομάτως άρχισα να σκέφτομαι τα πιθανά ενδεχόμενα. Δεν μπορείς τη στιγμή της κρίσης να πας να ρωτήσεις τι συνέβη. Δηλαδή δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Είμαι άνθρωπος που θέλω πρώτα να διαχειριστώ τα πράγματα και μετά να τα συζητήσω. Αυτή τη διαδικασία την βάζεις λίγο στην άκρη. Εγώ αυτό έκανα δηλαδή. Έκανα μία συζήτηση σε πρώτη φάση και τη σταμάτησα εγώ, λέγοντας ότι θα τη συνεχίσουμε. Τώρα πάμε να διαχειριστούμε αυτό που έρχεται. Γιατί καλώς ή κακώς είμαι και ο πιο ψύχραιμος της οικογένειας. Δηλαδή κάπως έχω την ψυχραιμία να διαχειριστώ τα πράγματα καλύτερα από τους γονείς μου πλέον. Και για μένα εκεί έρχεται κι η απόδειξη του ότι ενηλικιώθηκα. Ότι αυτές οι μέρες, ήταν οι μέρες που έγινα μεγάλο παιδάκι πια», ανέφερε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

Η ημέρα της προφυλάκισης και η εικόνα που γκρεμίστηκε

«Η πιο έντονη στιγμή είναι η μέρα της προφυλάκισης. Δηλαδή όταν χρειάστηκε να πάω στη ΓΑΔΑ για να παραδώσω τα πράγματα για να πάει στην Τρίπολη ο πατέρας μου. Νομίζω δεν έχω βιώσει κάτι πιο έντονο στη ζωή μου από αυτό. Το γεγονός ότι κατηγορείται για αυτά τα αδικήματα σίγουρα σε φέρνει σε πολύ πιο δύσκολη θέση από ό,τι θα με έφερνε ένα οικονομικό αδίκημα. Τα αδικήματα αυτά είναι δύσκολα διαχειρίσιμα για όλους μας. Είναι αμήχανο και για όλους τους εμπλεκόμενους: τους άμεσα και τους έμμεσα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Ακόμα δεν το έχουμε συνηθίσει σαν συνθήκη. Θα σου πω πολύ ειλικρινά ότι νομίζω ότι αυτό που κράτησε την οικογένεια είναι ένα χαρακτηριστικό, κυρίως της μάνας μου και κατ’ επέκταση δικό μου που μου το έχει εμφυσήσει ας πούμε, η μητέρα μου. Δεν φεύγουμε στα δύσκολα με τίποτα. Τα έβαλα με τη μητέρα μου κυρίως σε σχέση με πράγματα του παρελθόντος. Και όσον αφορά τη σχέση τους, την ερωτική ας πούμε, με την έννοια του ζευγαριού. Τη ζωή του ζευγαριού. Εκεί υπήρχαν ας πούμε συγκρούσεις με τη μητέρα μου. Παρόλα αυτά, η μάνα μου προέρχεται από μία οικογένεια πολύ φτωχή και πολύ δεμένη. Πάρα πολύ. Και όχι μόνο η μητέρα μου με τις αδερφές της, γιατί έχει δύο αδερφές, και με τους γονείς τους, με την ευρύτερη οικογένεια. Πράγμα το οποίο με ακολουθεί και μένα. Δηλαδή εμένα πραγματικά το στήριγμά μου είναι η οικογένειά μου, η ευρύτερη. Τα ξαδέρφια μου, οι θείες μου, οι θείοι μου, το χωριό μου εν γένει που έχω μιλήσει γι’ αυτό και θα μιλάω για πάντα γι’ αυτό. Είναι ένα safe space πολύ σημαντικό για εμένα και ένα σημείο αναφοράς που μου υπενθυμίζει αυτό το πράγμα: ότι δεν φεύγω στα δύσκολα».

«Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου»

«Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου πάρα πολύ. Ακόμη και σήμερα δεν αναγνωρίζω τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν βλέπω τον ίδιο άνθρωπο. Βλέπω έναν πολύ αποδυναμωμένο άνθρωπο που έχει χάσει το ταμπεραμέντο του ας πούμε. Δεν κατεδαφίστηκε απαραίτητα ό,τι σημαίνει ο πατέρας μου, αλλά ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του. Το κομμάτι της δουλειάς, αυτή τη στιγμή, έχει κατεδαφιστεί που ήταν πολύ ισχυρό. Ξέρεις ένιωθα μία περηφάνια που ο μπαμπάς μου ήταν αυτός που είναι. Έχουν γίνει και πολλά λάθη. Εδώ θέλω να επισημάνω το εξής, ήμουν ο μόνος άνθρωπος που αυτά τα λάθη τα εντόπιζα που έχουν να κάνουν με εργασιακά ζητήματα και κακές συμπεριφορές. Το ότι μπορεί να έχει βάλει τις φωνές, να έχει τσακωθεί με ένα συνάδελφό του, μπορεί να έχει βρίσει έναν συνάδελφό του, μπορεί να έχει τσακωθεί με κάποιον εργαζόμενο του θεάτρου. Αυτά τα γεγονότα, ήμουν ο μόνος που του μιλούσε γι’ αυτά. Του έλεγε ότι “φίλε, τι κάνεις;”. Συνήθως απολογούνταν αφού είχε κάνει το λάθος», αποκάλυψε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

«Σκέφτηκα να τον παρατήσω»

«Είναι ένας άνθρωπος που ζητούσε συγγνώμη. Μου έχει ζητήσει και εμένα συγγνώμη. Είχε αυλή και η αυλή έκανε αυτό που κάνει συνήθως στα δύσκολα, εξαφανίζεται. Το οποίο το καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Απλώς δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει η ασυνέπεια σαν χαρακτηριστικό γενικότερα. Μπορείς να εύχεσαι να πεθάνω, αλλά θέλω να είσαι συνεπής σε αυτό. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό. Και στο λέω πολύ ειλικρινά. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τρόπος και αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ το πώς ταπεινώνεται κάποιος, αλλά σαν αποτέλεσμα είναι πολύ χρήσιμο. Είναι μάθημα και για τον ίδιο, σπουδαίο μάθημα, και για εμένα και για την οικογένειά μου και για τη μητέρα μου και για όλους θεωρώ. Το σκέφτηκα να τον παρατήσω. Εγώ, προσωπικά. Το ανθρώπινο μυαλό θα σκεφτεί τα πάντα. Το δικό μου τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ, στο λέω πολύ ειλικρινά. Δεν μπορώ. Και δεν είναι μόνο ο μπαμπάς μου, έτσι; Είναι η πρώην σύντροφός μου, οι φίλοι μου, δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ να φύγω από μακριά τους. Ακόμη κι από την πρώην σύντροφό μου τώρα, που, ξέρεις, υποτίθεται ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι κάπως κόβονται οι σχέσεις. Δεν μπορώ. Θέλω να την προσέχω, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαι κοντά της και να ξέρω και να ξέρει ότι αν χρειαστεί κάτι, θα είμαι εκεί. Είναι χαρακτηριστικό μου αυτό. Είμαι περήφανος που ο πατέρας μου αλλάζει. Και είναι αληθινή αυτή η αλλαγή. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό», είπε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στα σχόλια που έχει δεχτεί για το επώνυμό του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να το αρνηθεί. «Δεν ένιωσα ποτέ να μη θέλω να πω το επίθετό μου. Όταν ακούω να με παροτρύνουν πολλοί άνθρωποι να αλλάξω το επώνυμό μου, και στην τηλεόραση και σε σχόλια, πεισμώνω. Βρέθηκα σε μια κατάσταση ενός τρομοκρατημένου ζώου κάποια στιγμή», ανέφερε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.