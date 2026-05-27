Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε χθες, Τρίτη, 26/5 τη διεθνή κοινότητα να «κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή» στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ζητώ από τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή, που μπορεί να επιβληθεί είτε με τα όπλα είτε με τον ενεργειακό αποκλεισμό», είπε ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας, καλώντας να επιδειχθεί «αλληλεγγύη προς την Κούβα».

Η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βιώνει τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση, που επιτείνεται από την αρχή της χρονιάς, λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με άλλες οικονομικές κυρώσεις.

Η Ουάσιγκτον ανέβασε ακόμη περισσότερο την πίεση στη χώρα την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνοντας την άσκηση δίωξης στον Κουβανό πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο, που κατηγορείται για «φόνο» Αμερικανών σε υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Την επομένη της απαγγελίας δίωξης στον Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ είναι «αποφασισμένες» να επιβάλλουν αλλαγή στη χώρα υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Το οικονομικό σύστημά τους δεν λειτουργεί. Παρακμάζει και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα», υποστήριξε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ.

Στον ΟΗΕ, ο Μπρούνο Ροδρίγκες χαρακτήρισε την απαγγελία κατηγοριών στον πρώην πρόεδρο Κάστρο «απόφαση με πολιτικά κίνητρα» και «δόλια», καθώς η Αβάνα βλέπει στην κίνηση πρόσχημα για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

«Αφήστε την Κούβα να ζήσει ειρηνικά», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας πως η χώρα του, «μικρή αλλά συμβολική», δεν εγείρει καμιά «απειλή για την εθνική ασφάλεια της υπερδύναμης με πυρηνικό οπλοστάσιο που είναι οι ΗΠΑ».

Οι ισχυρισμοί περί του αντιθέτου «είναι ενάντιοι στη λογική» και «στην κοινή λογική», βασίζονται «σε δηλώσεις και υπαινιγμούς εντελώς ψευδείς», επέμεινε.

Ο Μπρούνο Ροδρίγκες σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνησή του παραμένει «έτοιμη να συνεχίσει να διεξάγει διάλογο» με αυτήν στην Ουάσιγκτον «σε διμερές επίπεδο», πάντως «χωρίς ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις μας».