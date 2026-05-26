Στις 27 Μαΐου 1961, η Νίτα Μπέικερ στραγγάλισε τα τρία ανήλικα παιδιά της στο σπίτι της οικογένειας στο Καλαμάκι, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα. Η ίδια φέρεται να ήθελε να εκδικηθεί τον σύζυγό της, Αμερικανό λοχία Τζόελ Μπέικερ, τον οποίο πίστευε ότι την απατούσε με μια Ελληνίδα.

Οι εφημερίδες της εποχής την αποκάλεσαν «Αμερικανίδα Μήδεια». Πρόκειται για μια υπόθεση που, δεκαετίες αργότερα, επανέρχεται συχνά στη δημόσια μνήμη ως ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα με θύματα παιδιά στην Ελλάδα.

Σαν σήμερα, πριν από 65 χρόνια, η Αμερικανίδα Νίτα Μπέικερ έγραψε μια επιστολή προς τον σύζυγό της και την τοποθέτησε μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο της Βίβλου, στο εδάφιο περί μοιχείας.

Στη συνέχεια, πήγε στα κρεβάτια όπου κοιμούνταν τα τρία παιδιά της. Πρώτα στραγγάλισε τη 2,5 ετών Κίτι και έπειτα την 5χρονη Σουζάνα. Όταν επιχείρησε να σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο τον 8χρονο Τζόελ, εκείνος ξύπνησε και αντιστάθηκε. Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον χτύπησε με αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι μέχρι να τον σκοτώσει.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, η Νίτα Μπέικερ επιχείρησε να αυτοκτονήσει, καρφώνοντας ένα μαχαίρι στον λαιμό της, χωρίς να τα καταφέρει.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο σύζυγός της, λοχίας της αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό, επέστρεψε στο σπίτι τους στο Καλαμάκι. Βρήκε την πόρτα σφηνωμένη με μια εφημερίδα και, μπαίνοντας στο σπίτι, εντόπισε τα τρία παιδιά νεκρά και τη σύζυγό του τραυματισμένη.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο βρήκε την επιστολή που είχε αφήσει η Νίτα Μπέικερ. Σε αυτήν κατηγορούσε τον σύζυγό της για απιστία και έγραφε:

«Ελπίζω να είσαι τώρα ελεύθερος. Βαρέθηκα κάθε βράδυ τα όργιά σου. Είναι βρωμερή ντροπή για μένα που αναγκάζομαι να αφαιρέσω τη ζωή από αυτά τα τόσο όμορφα και καλά παιδιά, αλλά δεν πρόκειται να τα αφήσω να μεγαλώσουν και να μάθουν το τι έκανες. Κάθε βράδυ μου λες κι από ένα άλλο ψέμα. Θα έπρεπε να σκεφτείς τα παιδιά όταν άρχιζες τα όργια σου.

Αυτό που έκανα σήμερα θα έπρεπε να το κάνω πριν εννέα χρόνια. Τότε θα ήταν πιο εύκολο. Το ποτό μπορώ να το αντέξω. Όχι και τα όργιά σου. Αν και εκείνη είναι (λέξη δυσανάγνωστη), ας σε κρατήσει. Ας σου πλένει τα κραγιόν από το πουκάμισο. Εγώ βαρέθηκα πια. Κάτι έπρεπε να γίνει.

Θα μπορούσα να γυρίσω με τα παιδιά μου στην Αμερική. Έχω για αυτά ένα καλό χριστιανικό σπίτι, αλλά είσαι τόσο παράλογος που αυτό δεν θα ωφελούσε διόλου. Τα καταφέρνεις να τα κάνεις όλα με το μαλακό και το έχεις κανονίσει μια χαρά για σένα. Εδώ και αρκετό καιρό ξέρω τι κάνεις κάθε βράδυ. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις…».

Λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, η Νίτα Μπέικερ είχε βρει έναν φάκελο με φωτογραφία του συζύγου της μαζί με μια γυναίκα. Όπως προέκυψε αργότερα, επρόκειτο για τη Βενετία Σιταρά, τηλεφωνήτρια στην αμερικανική βάση του Ελληνικού, με καταγωγή από τον Πειραιά.

Στη δίκη που ακολούθησε, η ίδια υποστήριξε ότι έκανε μαθήματα ελληνικών στον Τζόελ Μπέικερ και ότι, τον τελευταίο μήνα, τα μαθήματα γίνονταν σε εξωτερικούς χώρους. Από εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, προέκυψε και η φωτογραφία.

Μετά το έγκλημα, η Νίτα Μπέικερ φέρεται να κατέθεσε: «Πριν από έξι μήνες ήμουν η πιο ευτυχισμένη μητέρα στον κόσμο. Μετά έμαθα ότι ο άντρας μου με απατούσε με μια άλλη. Δεν έπρεπε να ζήσουμε ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου».

Στη διάρκεια της ανάκρισης εμφανίστηκε χωρίς μεταμέλεια, ενώ, σύμφωνα με τις περιγραφές της εποχής, δεν ρώτησε τι απέγιναν τα παιδιά της και δήλωνε ότι δεν θυμόταν την απόπειρα αυτοκτονίας. Στις δίκες που ακολούθησαν παρέμεινε ανέκφραστη και δεν ζήτησε συγγνώμη.

Το πρώτο δικαστήριο ενόρκων την άφησε ελεύθερη, καθώς κρίθηκε ψυχικά διαταραγμένη. Η απόφαση, όμως, ανατράπηκε και σε δεύτερο δικαστήριο καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση. Τελικά έλαβε χάρη και, έπειτα από δύο χρόνια, επέστρεψε στις ΗΠΑ.

Αργότερα, σε επιστολή προς τον δικηγόρο της, έγραψε ότι είχε αναρρώσει από τα ψυχολογικά της προβλήματα και ότι νοσταλγούσε πολύ την Ελλάδα.

Η ιστορία της Νίτα Μπέικερ μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ζιλ Ντασέν με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη στον Αύγουστο του 1978, με τίτλο «Κραυγή γυναικών».

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1679: Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, ένας από τους βασικούς μηχανισμούς προστασίας των πολιτών από αυθαίρετη κράτηση. Η αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να φυλακίζεται χωρίς νόμιμη διαδικασία θεωρείται θεμέλιο του σύγχρονου κράτους δικαίου.

1703: Ο Πέτρος ο Μέγας ιδρύει την Αγία Πετρούπολη και την ανακηρύσσει πρωτεύουσα της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή εκσυγχρονισμού της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

1821: Ο Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο στο λιμάνι της Ερεσσού, στη Λέσβο, σε μία από τις πρώτες μεγάλες ναυτικές επιτυχίες της Ελληνικής Επανάστασης. Η επιχείρηση ενισχύει το ηθικό των επαναστατών και δείχνει ότι τα ελληνικά πυρπολικά μπορούσαν να πλήξουν τον ισχυρότερο οθωμανικό στόλο.

1835: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται με βασιλική χάρη από τον Όθωνα, μετά την καταδίκη του για εσχάτη προδοσία κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας. Η υπόθεση είχε προκαλέσει βαθύ πολιτικό διχασμό στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και έμεινε συνδεδεμένη με τους δικαστές Τερτσέτη και Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη.

1855: Υπογράφεται στο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Η συμφωνία ρύθμιζε εμπορικά και ναυτιλιακά ζητήματα και παραχωρούσε καθεστώς διομολογήσεων στους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1895: Ο Ιρλανδός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ φυλακίζεται για σοδομισμό, με βάση τη νομοθεσία που ποινικοποιούσε τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Η υπόθεση καταστρέφει δημόσια και προσωπικά έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής και παραμένει σύμβολο διωγμού λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

1905: Αρχίζει η Ναυμαχία της Τσουσίμα στον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο, ανάμεσα στον ρωσικό και τον ιαπωνικό στόλο. Η συντριπτική νίκη της Ιαπωνίας αλλάζει τις ισορροπίες στην Άπω Ανατολή και επιταχύνει την κρίση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

1937: Εγκαινιάζεται για τους πεζούς η Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ στο Σαν Φρανσίσκο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεχνικά έργα του 20ού αιώνα. Η κυκλοφορία των οχημάτων ξεκινά την επόμενη ημέρα και η γέφυρα εξελίσσεται σε παγκόσμιο σύμβολο της πόλης.

1941: Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τα Χανιά στη Μάχη της Κρήτης, έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις με τις συμμαχικές δυνάμεις και την ηρωική αντίσταση του λαού.

1941: Το γερμανικό θωρηκτό Bismarck βυθίζεται στον Βόρειο Ατλαντικό από τον βρετανικό στόλο, λίγες ημέρες μετά τη βύθιση του HMS Hood. Η καταδίωξή του υπήρξε μία από τις πιο γνωστές ναυτικές επιχειρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κατέληξε στον θάνατο περισσότερων από 2.000 Γερμανών ναυτών.

1942: Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί τραυματίζουν θανάσιμα στην Πράγα τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, υψηλόβαθμο αξιωματούχο των SS και βασικό οργανωτή της Τελικής Λύσης. Η Επιχείρηση «Ανθρωποειδές» έγινε μία από τις πιο τολμηρές πράξεις αντίστασης κατά του ναζισμού, με σκληρά αντίποινα από τους Γερμανούς.

1960: Ο στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα στην Τουρκία τον πρόεδρο Τζελάλ Μπαγιάρ και την κυβέρνηση του Αντνάν Μεντερές. Ο Μεντερές θα εκτελεστεί το 1961, ενώ το πραξικόπημα ανοίγει έναν νέο κύκλο στρατιωτικής παρέμβασης στην πολιτική ζωή της χώρας.

1960: Το ΚΚΕ καταθέτει υπόμνημα στη Βουλή των Ελλήνων ζητώντας τη νομιμοποίησή του, σε μια περίοδο όπου το κόμμα παρέμενε εκτός νόμου μετά τον Εμφύλιο. Η κίνηση αποτυπώνει την ένταση και τα ανοιχτά τραύματα της μεταπολεμικής πολιτικής ζωής στην Ελλάδα.

1961: Η Αμερικανίδα Νίτα Μπέικερ, σύζυγος λοχία των ΗΠΑ στη βάση του Ελληνικού, στραγγαλίζει τα τρία μικρά παιδιά τους και αποπειράται να αυτοκτονήσει, όταν ανακαλύπτει την εξωσυζυγική σχέση του συζύγου της με Ελληνίδα τηλεφωνήτρια.

1963: Πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη, πέντε ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση παρακρατικών. Ο θάνατός του προκαλεί διεθνή κατακραυγή και οδηγεί στη δημιουργία του κινήματος «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη».

1995: Ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ Ριβ μένει παράλυτος από τον λαιμό και κάτω, ύστερα από πτώση από άλογο σε αγώνα ιππασίας. Ο «Σούπερμαν» του κινηματογράφου γίνεται σύμβολο αγώνα για τα άτομα με αναπηρία και αφιερώνει τη ζωή του στην έρευνα για τις κακώσεις νωτιαίου μυελού.

2010: Ψηφίζεται το Σχέδιο Καλλικράτης, η μεγάλη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Το σχέδιο αλλάζει τον διοικητικό χάρτη της χώρας, μειώνει δραστικά τον αριθμό των δήμων και αναδιαμορφώνει τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Γεννήσεις

1818 – Amelia Bloomer, Αμερικανίδα φεμινίστρια, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών· υπήρξε υπέρμαχος της μεταρρύθμισης στην ένδυση των γυναικών, με το όνομά της να συνδέεται με το «bloomer costume», ένα επαναστατικό για την εποχή παντελόνι που διευκόλυνε την κίνηση και έγινε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης.

1877 – Ισιδώρα Ντάνκαν, Αμερικανίδα χορεύτρια, πρωτοπόρος του σύγχρονου χορού, που επηρέασε βαθιά την τέχνη με τη φυσική, ελεύθερη κίνηση εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα· θεωρείται θεμελιώτρια της μοντέρνας χορευτικής έκφρασης.

1922 – Κρίστοφερ Λι, Άγγλος ηθοποιός, με εντυπωσιακή καριέρα επτά δεκαετιών και χαρακτηριστική βαθιά φωνή· έγινε διάσημος για τους ρόλους του ως Δράκουλας, Σάρουμαν στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και Κόμης Ντούκου στον «Πόλεμο των Άστρων», ενώ διακρίθηκε και για τη μουσική και συγγραφική του δραστηριότητα.

1923 – Χένρι Κίσινγκερ, Αμερικανός πολιτικός και διπλωμάτης, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970· πρωταγωνιστής της ψυχροπολεμικής διπλωματίας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο άνοιγμα προς την Κίνα, τις συνομιλίες ΗΠΑ–ΕΣΣΔ και τον πόλεμο του Βιετνάμ· τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973.

1933 – Ζωζώ Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή ως η «βασίλισσα της νύχτας»· με λαμπερή παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το μουσικό θέαμα από τη δεκαετία του ’50, έγινε σύμβολο θηλυκότητας και διασκέδασης, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική showbiz.

Θάνατοι

1910 – Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός ιατρός και μικροβιολόγος, θεμελιωτής της βακτηριολογίας· ανακάλυψε τους μικροοργανισμούς που προκαλούν τη φυματίωση, τον άνθρακα και τη χολέρα, και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1905 για τη συμβολή του στην κατανόηση των λοιμωδών νοσημάτων.

1963 – Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας ιατρός, βαλκανιονίκης και βουλευτής της ΕΔΑ, σύμβολο του φιλειρηνικού κινήματος στην Ελλάδα· η δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη από παρακρατικούς συγκλόνισε τη χώρα και ενέπνευσε το παγκόσμιο αντιπολεμικό σύνθημα «Ζει», αλλά και το διεθνώς αναγνωρισμένο βιβλίο και φιλμ «Ζ» του Βασιλικού και του Γαβρά.

