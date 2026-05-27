Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξης Τσίπρας με την ονομασία ΕΛΑΣ, με κυβερνητικά στελέχη, πρώην συνεργάτες αλλά και πολιτικούς αντιπάλους του πρώην πρωθυπουργού να εξαπολύουν σκληρές επιθέσεις για το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε σε υψηλούς τόνους την ίδρυση του νέου κόμματος, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια αλλαγής εικόνας χωρίς ουσιαστική πολιτική διαφοροποίηση. Όπως ανέφερε, ο Αλέξης Τσίπρας «άλλαξε το περιτύλιγμα», υποστηρίζοντας ότι παραμένει εκφραστής μιας πολιτικής που «επενδύει στην όπισθεν». Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επαναφέρει διχαστικές λογικές και συνθήματα του παρελθόντος, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με το νέο κόμμα.

«Δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξί φλας του Αλέξη Τσίπρα», σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στον τηλεοπτικό σταθμό Action24. Σχολιάζοντας το όνομα του κόμματος, είπε ότι «παίζει και στα δύο ακροατήρια ταυτόχρονα. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι προσόν. Ότι είναι ένα κόμμα που μπορεί να ψαρέψει από διαφορετικές δεξαμενές. Θα ήταν έτσι αν είχε μία ραχοκοκαλιά πολιτική και ιδεολογική. […] Προσπαθεί να χτίσει πάνω στο αριστερό ακροατήριο, αλλά είμαι σίγουρος ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσουμε να το δούμε. όταν θα θεωρηθεί ότι ο χώρος αυτός έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, το δεξί φλας δεν θα καθυστερήσει».

«Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης, κόμματα τα οποία τώρα εμφανίζονται στο 14%, 13% θα έπρεπε να συμπεριφέρονται με έναν διαφορετικό τρόπο και πιο ηγεμονικό. Θα έπρεπε να συζητάνε και μεταξύ τους για το πώς μπορεί να πέσει ο Μητσοτάκης […] Ο κ. Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ δίνουν μία μάχη για τη δεύτερη θέση, έντιμο, δεν το κακολογώ, μην δείχνουν όμως με το δάχτυλο όλους τους υπόλοιπους ότι δεν μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης», ανέφερε στη συνέντευξή του.

«Καλά κάνει και στοχεύει σε ακροατήρια. Το θέμα είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να έχει την καθαρότητα την πολιτική έτσι ώστε να τοποθετείται στα κρίσιμα και στα δύσκολα. Χθες δεν ακούσαμε προτάσεις, ακούσαμε γενικόλογες διακηρύξεις», είπε ακόμη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα μέσω ανάρτησής του, χαρακτηρίζοντάς τον «παλιό γνώστο ανιστόρητο και βαθύτατα αντιπαθή». Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέκρινε ιδιαίτερα την επιλογή της ονομασίας «ΕΛΑΣ», υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια επιλογή που επιχειρεί να αξιοποιήσει ιστορικά σύμβολα για πολιτική εκμετάλλευση.

ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:

Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 26, 2026

Σκληρή κριτική άσκησε και ο πρώην υπουργός και πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για ένα «κόμμα ΙΧ» και για ένα καθαρά προσωποπαγές πολιτικό σχήμα.

«Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννάται αυτός ο χώρος, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Αλέξης Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της ανανεωτικής Αριστεράς», δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από το 2019 έως το 2023 υπήρξε «στρογγύλεμα στις προγραμματικές θέσεις» και «αμφισημία στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση», ενώ κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «άνοιξε τον δρόμο στον Κασσελάκη».

«Ο Κασσελάκης κέρδισε γιατί έλεγε όσα υποστήριζε ο Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Πάνος Σκουρλέτης τόνισε ότι «βλέπουμε να φτιάχνεται ένα κόμμα ΙΧ, ένα προσωποπαγές κόμμα που δεν έχει διείσδυση στα άλλα ακροατήρια και γι’ αυτό έκανε αυτήν την επιλογή ονόματος, γιατί προσδοκά να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο Νίκος Καρανίκας έκανε λόγο για «reunion με ρετάλια», υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «αντί για rebranding έκανε reunion με ρετάλια». Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανήθικη» τη χρήση του ονόματος «ΕΛΑΣ», σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα ιστορικό σύμβολο που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως προϊόν πολιτικού μάρκετινγκ ή επικοινωνιακής διαχείρισης.

Σκωπτικό ήταν και το σχόλιο του πρώην κυβερνητικού εταίρου του Αλέξη Τσίπρα, Πάνου Καμμένου, ο οποίος ανάρτησε εικόνα με το λογότυπο «ΕΔΕΣ» στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», προκαλώντας νέο γύρο πολιτικών σχολίων για την επιλογή της ονομασίας του νέου κόμματος.

Παρέμβαση για το νέο κόμμα έκανε και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πρέπει να στείλει ανθοδέσμη στον Τσίπρα».

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εκτίμησε ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή λειτουργεί τελικά υπέρ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του συσπειρώνει πολιτικά αντανακλαστικά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

«Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες ότι, πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν φαίνεται να δημιουργείται, στα μάτια τα δικά μας ως αποτέλεσμα μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα», τόνισε μεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού.

«Μάλιστα, εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες και κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ. Δηλαδή., να ταυτιστεί ξανά με την Αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση, να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση, επίσης στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά», συμπλήρωσε.

«Η χθεσινή παρουσία του κ. Τσίπρα νομίζω ότι έχει δώσει κάποια στοιχεία. Χωρίς καμία αυτοκριτική, προσκολλημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον», σχολίασε αναφορικά με τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς, σε συνέντευξή του επίσης στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, σε ερώτηση για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την ανακοίνωση αύριο του νέου κόμματος Τσίπρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα του θα πρέπει να συνεχίσει λαμβάνοντας μια πολιτική απόφαση η οποία θα λέει πώς θα πορευτεί το επόμενο διάστημα

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας και εκείνος σε εκπομπή του ΕΡΤnews Radio, επισήμανε ότι «προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ» παρότι ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις, όπως σημείωσε. Αλλά η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει, διότι τον είχα γραμματέα εδώ και 25 χρόνια στη νεολαία του μικρού τότε Συνασπισμού, αλλά και εμείς με τις θέσεις μας, με τις αποφάσεις μας και με την εμπειρία μας πρέπει να συμβάλουμε σε αυτό» συμπλήρωσε.