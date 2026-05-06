Τιμητικό δείπνο στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο παρατήθεται στο μουσείο της Ακρόπολης.

Οικοδέσποινα είναι η Αλεξάνδρα Πάλλη, πρόεδρος της CSR Hellas, ενώ την εκδήλωση παρουσίασει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Απόστολος Μαγγηριάδης.

Στο δείπνο παρευρίσκονται μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Σακκελαροπούλου, ο Παναγιώτης Τσάκος, ο Γιώργος Προκοπίου, ο Θανάσης Μαρτίνος, η Αγγελική Φράγκου, η Ντόνα Μπακογιάννη, η Σοφία Ζαχαράκη και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Όσον αφορά το μενού, τα πιάτα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ταρτάρ λαβράκι μαριναρισμένο με μοσχολέμονο, φαγκρί φιλέτο με χόρτα εποχής, τάρτα με cremeux λεμονιού και «καμένη» μαρέγκα.