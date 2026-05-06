Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι σήμερα ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ τα πάνε «πολύ καλά» στο Ιράν.

«Τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. (Οι Ιρανοί) θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία που θα την θεωρήσουμε ικανοποιητική», πρόσθεσε.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «το Ιράν έχει μία εβδομάδα» για να αποδεχθεί μια συμφωνία, δίνοντας αυστηρό χρονοδιάγραμμα στις εξελίξεις.

Η Τεχεράνη νωρίτερα ανέφερε ότι εξετάζει μια νέα πρόταση των ΗΠΑ.

Άλλες πηγές υποστήριξαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επί ενός μονοσέλιδου μνημονίου με το οποίο θα τερματιστεί ο πόλεμος στον Κόλπο αλλά τα άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.