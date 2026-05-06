Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και το Στενό του Ορμούζ να ανοίξει ξανά.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνήσει, κάτι που είναι ίσως μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν», συνέχισε.

Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλιστεί με τον τερματισμό των απειλών από τις ΗΠΑ και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, δήλωσε την Τετάρτη το Ναυτικό της Επαναστατικής Φρουράς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην πρώτη αντίδραση του Ιράν μετά στην αναστολή των επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τη διευκόλυνση της διέλευσης των ακινητοποιημένων πλοίων από τα Στενά.

Η δήλωση δεν διευκρινίζει τι περιλαμβάνουν οι νέες διαδικασίες και οι Φρουροί ευχαριστούν τους ιδιοκτήτες και τους καπετάνιους των πλοίων για τον σεβασμό των ιρανικών κανονισμών κατά τη διέλευσή τους από την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό.

Προηγουμένως, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη «αξιολογεί» την εκ 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το CNBC.

Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κάτω από τα 100 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά από αναφορές για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχώρησε κατά 11,7% στα 97 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, έπεσε κατά 13% στα 88,90 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent έκλεισε τελευταία φορά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.