Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλιστεί με τον τερματισμό των απειλών από τις ΗΠΑ και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, δήλωσε την Τετάρτη το Ναυτικό της Επαναστατικής Φρουράς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην πρώτη αντίδραση του Ιράν μετά στην αναστολή των επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τη διευκόλυνση της διέλευσης των ακινητοποιημένων πλοίων από τα Στενά.

Η δήλωση δεν διευκρινίζει τι περιλαμβάνουν οι νέες διαδικασίες και οι Φρουροί ευχαριστούν τους ιδιοκτήτες και τους καπετάνιους των πλοίων για τον σεβασμό των ιρανικών κανονισμών κατά τη διέλευσή τους από την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό.

Προηγουμένως, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη «αξιολογεί» την εκ 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το CNBC.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Οι πληροφορίες του Axios επιβεβαιώθηκαν από πακιστανική πηγή που γνωρίζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Η πακιστανική πηγή δήλωσε ότι οι πληροφορίες του Axios για το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης είναι ακριβείς. «Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Πλησιάζουμε», δήλωσε η πακιστανική πηγή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί βάσει μορατόριου για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την άρση των εκατέρωθεν περιορισμών για την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πολλοί από τους όρους που περιέχονται στο μνημόνιο κατανόησης υπόκεινται στην επίτευξη τελικής συμφωνίας, γεγονός που αφήνει ανοικτά τα ενδεχόμενα επανάληψης των εχθροπραξιών ή παράτασης της μετέωρης κατάστασης που υπάρχει σήμερα καθώς έχουν διακοπεί οι εχθροπραξίες, αλλά τίποτε δεν έχει επιλυθεί, σύμφωνα με το Axios.

Τίποτε δεν έχει ακόμη αποφασισθεί, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι οι πλευρές δεν έχουν υπάρξει ποτέ πιο κοντά σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου.

Υπό την παρούσα μορφή της, η συμφωνία προβλέπει την κήρυξη του τέλους του πολέμου και μία περίοδο 30 ημερών για διαπραγματεύσεις επί λεπτομερέστερης συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την επιβολή περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ ή στην Γενεύη, σύμφωνα με το Axios.

Τρεις πηγές δηλώνουν ότι η χρονική διάρκεια του μορατορίου για τον εμπλουτισμό του ουρανίου θα είναι τουλάχιστον 12 ετών. Το Ιράν πρότεινε μορατόριο 5 ετών, ενώ οι ΗΠΑ ζήτησαν διάρκεια 20 ετών.

Δύο πηγές δήλωσαν, σύμφωνα με το Axios, ότι «το Ιράν θα αποδεχόταν την απομάκρυνση του σε υψηλά επίπεδα εμπλουτισμένου ουρανίου από το έδαφός του, μία προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες που η Τεχεράνη είχε μέχρι στιγμής απορρίψει».