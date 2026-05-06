Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε πτώση περίπου 6%, υποχωρώντας από τα 108 δολάρια το βαρέλι στα 102 δολάρια, μετά τις αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μνημόνιο θα προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών για μια συμφωνία που θα αφορά την επαναλειτουργία των Στενών, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Παρότι οι αναφορές υποστηρίζουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η αντίδραση των αγορών παρέμεινε σχετικά συγκρατημένη, γεγονός που υπογραμμίζει ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να αναμένουν απάντηση από το Ιράν για αρκετά βασικά ζητήματα μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές διεύρυναν τα κέρδη τους μετά τις πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία, ενώ οι αμερικανικές μετοχές αναμένεται να ανοίξουν με ισχυρή άνοδο.

Παρά τις συνεχείς εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, το αργό πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από 40% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και αν οι τιμές καταγράψουν απότομη υποχώρηση το επόμενο διάστημα, τα υψηλά επίπεδα των τελευταίων μηνών εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις τιμές σε πολλούς τομείς της οικονομίας, από τα ταξίδια έως τα τρόφιμα, για αρκετούς μήνες ακόμη.