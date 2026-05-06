Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Θετικό κλίμα επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στον απόηχο των πληροφοριών για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.298,36 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 148,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+7,23%), της Titan (+7,08%), της Aegean Airlines (+6,57%), της Πειραιώς (+5,93%), της Viohalco (+5,90%), της Eurobank (+5,81%) και της Optima Bank (+5,28%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,48%), των ΕΛΠΕ (-1,76%) και της Jumbo (-1,05%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.970.055 και 3.629.140 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 18,89 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 14,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 84 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης (κ) (+10,00%) και ΥΚΝΟΤ (+8,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λανακάμ (κ) (-9,52%) και Μπλε Κέδρος (-2,67%).