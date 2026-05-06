Ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν εισέρχεται σε μια σκοτεινή νομική ζώνη καθώς, μετά από 60 ημέρες επιχειρήσεων χωρίς την επίσημη έγκριση του Κογκρέσου, η παρέμβαση θεωρείται πλέον παράνομη βάσει του αμερικανικού δικαίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν το αργότερο εντός 60 ημερών. Αυτή η προθεσμία έχει πλέον παρέλθει.



Παρά το αστρονομικό κόστος των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τις τιμές του πετρελαίου που καλπάζουν, ο Λευκός Οίκος αρνείται να αποσύρει τις δυνάμεις του, προκαλώντας μια πρωτοφανή συνταγματική κρίση στην Ουάσινγκτον.



Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ισχυριζόμενος ότι η τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία «πάγωσε» το χρόνο της προθεσμίας. Η στρατηγική αυτή, που θυμίζει νομικούς ελιγμούς περασμένων δεκαετιών, χαρακτηρίστηκε ως «παράλογη» από νομικούς κύκλους, καθώς η ναυτική πολιορκία του Ιράν συνιστά από μόνη της πολεμική πράξη.



Ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ ξέσπασε μιλώντας ανοιχτά για έναν «παράνομο πόλεμο», την ώρα που οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο στηρίζουν τη θέση ότι η παύση των μαχών σταματά το ρολόι της 60ήμερης προθεσμίας.



Η κατάσταση θυμίζει τις μαύρες μέρες του Βιετνάμ, από όπου πηγάζει και το άρθρο του 1973 που ονομάζεται «War Powers Resolution», που δημιουργήθηκε ακριβώς για να ελέγχει την αυθαιρεσία της εκτελεστικής εξουσίας.



Με τη δημοτικότητα του Τραμπ σε ιστορικό χαμηλό και το κόστος του πολέμου να εκτινάσσεται, η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να αγνοήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να συνεχίσει μια επιχείρηση που αποδεικνύεται πολύ πιο δαπανηρή και χρονοβόρα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.



Αν το Κογκρέσο δεν επιβάλει την τάξη, η εκτελεστική εξουσία θα έχει καταφέρει ένα τελειωτικό χτύπημα στη διάκριση των εξουσιών, μετατρέποντας μια στρατιωτική επιχείρηση σε έναν ατέρμονο προσωπικό πόλεμο με απρόβλεπτες παγκόσμια συνέπειες, σύμφωνα με το Spiegel.