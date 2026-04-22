Το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ θυμίζει πλέον κινούμενη άμμο για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μια νέα δημοσκόπηση των AP-NORC φέρνει στο φως ανησυχητικά μηνύματα για τον ένοικο του Λευκού Οίκου, την ώρα που, με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, η απογοήτευση των ανεξάρτητων ψηφοφόρων –όπου μόλις το 20% τον στηρίζει στην οικονομία– αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη διατήρηση των πλειοψηφιών στο Κογκρέσο.



Η δημοτικότητά του στον τομέα της οικονομίας καταγράφει κατακόρυφη πτώση, βυθίζοντας το ποσοστό αποδοχής του στο 30% για τον Απρίλιο, από 38% που ήταν μόλις τον προηγούμενο μήνα. Η αιτία της δυσφορίας δεν είναι άλλη από το εκρηκτικό κοκτέιλ της ακρίβειας και του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν, που εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων και πάγωσε την αγορά.



Το κύριο «αγκάθι» για τους πολίτες παραμένει το δυσβάσταχτο κόστος ζωής. Μόλις το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων εγκρίνει τον τρόπο που ο Τραμπ διαχειρίζεται την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 3,3%, ξεπερνώντας τα επίπεδα που ο ίδιος παρέλαβε. Η αισιοδοξία για τη λεγόμενη «χρυσή εποχή» φαίνεται να ξεθωριάζει, καθώς οι τιμές της βενζίνης στην αντλία παραμένουν στα ύψη, παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για δραστική μείωση.



Η στρατηγική του προέδρου να υποβαθμίζει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως ένα «μικρό ταξίδι», φαίνεται πως γυρνά μπούμερανγκ, προκαλώντας δυσαρέσκεια ακόμη και στους παραδοσιακούς του υποστηρικτές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η διάβρωση της εμπιστοσύνης αγγίζει πλέον και το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο.



Η θετική γνώμη των Ρεπουμπλικάνων για την οικονομική πολιτική του Τραμπ έπεσε στο 62% από το 74% του προηγούμενου μήνα, ενώ οι νεότεροι ψηφοφόροι του κόμματος εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικοί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κάθριν Μπράιτ, απόστρατης της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία δηλώνει «προδομένη» από τον άνθρωπο που υποσχέθηκε να στηρίξει τους βετεράνους και να αποφύγει τους πολέμους, παρομοιάζοντάς τον με έναν «λύκο με προβιά προβάτου».



Παρά το γεγονός ότι το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα λίγα «φωτεινά» σημεία για τον πρόεδρο, η γενικότερη κατήφεια για την κατάσταση της οικονομίας, την οποία το 75% των Αμερικανών χαρακτηρίζει πλέον ως «φτωχή», απειλεί να τινάξει στον αέρα το πολιτικό αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο πρόεδρος πλέον βρίσκεται στα ίδια χαμηλά επίπεδα που είχε βρεθεί ο Τζο Μπάιντεν το 2022, με το ερώτημα να παραμένει αν μπορεί να ανακάμψει πριν η λαϊκή οργή γίνει μη αναστρέψιμη, σύμφωνα με το AP.