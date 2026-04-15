Σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε η πρώην υπουργός Οικονομικών και πρώην επικεφαλής της Fed, Τζάνετ Γέλεν. Με μια δήλωση που θα συζητηθεί, παρομοίασε τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου για μείωση των επιτοκίων με πρακτικές που ακολουθούνται σε «μπανανίες».

«Απειλή που δεν έχουμε ξαναδεί»

Μιλώντας σε επενδυτικό συνέδριο στο Χονγκ Κονγκ, η Γέλεν έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Σύμφωνα με την ίδια, η απαίτηση του Τραμπ να πέσουν τα επιτόκια ώστε να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ρητορική.



«Πόσο συχνά ο πρόεδρος μιας ανεπτυγμένης χώρας εκφράζει την άποψη ότι το επιτόκιο πρέπει να ορίζεται με γνώμονα τη μείωση του κόστους του χρέους; Αυτά ακούγονται μόνο σε “μπανανίες”», δήλωσε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως τέτοιες πρακτικές οδηγούν μαθηματικά σε υπερπληθωρισμό.

Το «καρφί» για τον εκλεκτό του Τραμπ

Η Γέλεν δεν περιορίστηκε μόνο στον Πρόεδρο, αλλά έβαλε στο στόχαστρο και τον Κέβιν Γουόρς, τον εκλεκτό του Τραμπ για τη νέα ηγεσία της Fed. Υποστήριξε ότι ο Γουόρς στερείται «αξιοπιστίας» όταν ισχυρίζεται πως η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης δικαιολογεί άμεση μείωση των επιτοκίων.



Ενώ ο Τραμπ χαρακτηρίζει τον νυν επικεφαλής της Fed, Τζέι Πάουελ, ως «ανόητο» και «ηλίθιο» επειδή δεν μειώνει το κόστος δανεισμού, η Γέλεν θεωρεί πως τα στοιχεία για την παραγωγικότητα της AI δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα ώστε να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η ακρίβεια

Η κατάσταση περιπλέκεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Γέλεν αμφισβήτησε το επιχείρημα ότι η παραγωγικότητα θα συγκρατήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος παρουσιάζει νέα έξαρση λόγω της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Τα νούμερα της κόντρας:

Στόχος Τραμπ : Επιτόκια στο 1%.

: Επιτόκια στο 1%. Πραγματικότητα : Το τρέχον εύρος είναι 3,5% – 3,75%.

: Το τρέχον εύρος είναι 3,5% – 3,75%. Η θέση του Τραμπ: Κάθε μονάδα επιτοκίου κοστίζει στις ΗΠΑ 360 δισ. δολάρια ετησίως σε τόκους.

Τι προβλέπει η Γέλεν για το μέλλον

Παρά τις έντονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, η Τζάνετ Γέλεν εκτίμησε πως είναι πιθανό να δούμε μία μείωση επιτοκίων από τη Fed προς το τέλος του έτους, αν και το βασικό σενάριο παραμένει η προσεκτική στάση απέναντι στις πολιτικές πιέσεις του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τους Financial Times.