Η 15η Απριλίου ήταν η ημέρα φορολογίας (tax day) στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ημερομηνία κατά την οποία οι ατομικές δηλώσεις εισοδήματος πρέπει να υποβληθούν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ήταν μια ημέρα που περίμεναν οι Αμερικανοί να πάρουν μια οικονομική «ανάσα» από την επιστροφή φόρου, μια «ανάσα» που θα τους ανακούφιζε από το κόστος ζωής που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το έκανε ακόμη πιο δυσβάσταχτο.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα όπως το βοδινό κρέας, στη βενζίνη αλλά και σε είδη που έχουν να κάνουν με τον ρουχισμό και την κλωστοϋφαντουργία (πολυεστέρας και νάιλον παράγονται από το πετρέλαιο), έχει φέρει τους Αμερικανούς καταναλωτές στα όρια τους, με την ψυχολογία της αγοράς να κατακρημνίζεται στο χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε ποτέ.

Η ημέρα της φορολογίας λοιπόν ήταν μια πραγματικά σημαντική ημέρα και για το μεγάλο και «όμορφο» νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που ψηφίστηκε πέρυσι. Παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αποδεκάτισε το Medicare και περιέκοψε κυβερνητικά προγράμματα παντού, η κυβέρνηση επέμενε ότι η θυσία θα άξιζε τον κόπο φέτος στις 15 Απριλίου, όταν οι πολίτες θα έβλεπαν τις τεράστιες επιστροφές φόρου τους.



Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται εντελώς αντίθετη. Το Politico υπολόγισε ότι ο μέσος Αμερικανός πρόκειται να λάβει 748 δολάρια επιστροφή φόρου. Αν και το ποσό ακούγεται ικανοποιητικό, αν συνυπολογίσει κανείς τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, η βενζίνη αναμένεται να κοστίσει στο μέσο νοικοκυριό 740 δολάρια επιπλέον, σύμφωνα με το Associated Press. Σε αυτό το σενάριο, η αύξηση στα καύσιμα εξανεμίζει σχεδόν ολόκληρη την επιστροφή φόρου, αφήνοντας στις τσέπες των πολιτών το μηδαμινό ποσό των 8 δολαρίων.



Αυτή η οικονομική ενίσχυση ήταν απαραίτητη για κάθε σπιτικό, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει βυθίσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 70 ετών. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που δημοσιεύει το ειδησεογραφικό δίκτυο ScrippsNews, οι δείκτες είναι οι χειρότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ από το 1956, όταν και ξεκίνησε η τήρηση των στοιχείων.



Σαν να μην έφτανε αυτό, σε μια χώρα όπου το μπέργκερ είναι ο «βασιλιάς» της διατροφής, το CBS News αναφέρει ότι οι Αμερικανοί δυσκολεύονται πλέον να αγοράσουν ακόμη και το βόειο κρέας.



Τελικά, οι υποσχόμενες επιστροφές φόρου αποδείχθηκαν «άνθρακες», καθώς οι πολίτες αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμη και τα βασικά, από τη βενζίνη για τις μετακινήσεις τους μέχρι το καθημερινό τους φαγητό.