Οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά το αμερικανικό νόμισμα, την ώρα που η αποκλιμάκωση του πολέμου και οι πιέσεις Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια φέρνουν το ευρώ ξανά στο προσκήνιο, κάτι που επηρεάζει φυσικά το κλίμα στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, το οποίο αλλάζει άρδην, με το δολάριο να χάνει τα κέρδη που συσσώρευσε κατά την περίοδο της πολεμικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Καθώς οι ελπίδες για μια διπλωματική λύση ενισχύονται, το αμερικανικό νόμισμα παύει να αποτελεί το «ασφαλές καταφύγιο» των επενδυτών, οι οποίοι πλέον στρέφονται σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Το ευρώ έχει ανακτήσει σχεδόν όλες τις απώλειες των πρώτων εβδομάδων της σύγκρουσης, ενώ το δολάριο οδεύει προς τον χειρότερο μήνα του από τον περασμένο Αύγουστο, σημειώνοντας πτώση 2,3% από την κορυφή του Μαρτίου.



Η τάση αυτή, που οι αναλυτές της JPMorgan αποκαλούν «εμπόριο αποκλιμάκωσης», τροφοδοτείται από την πεποίθηση ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν προσωρινά τα 100 δολάρια το βαρέλι, η μεταβλητότητα έχει μειωθεί σημαντικά. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται από τα πεδία των μαχών στις αποφάσεις της Federal Reserve.



Οι έμποροι στοιχηματίζουν πλέον σε μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους, μια προοπτική που ενισχύεται από τις πολιτικές πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την κεντρική τράπεζα. Ο εκλεκτός του προέδρου για τη θέση του επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για φθηνότερο χρήμα.



Η ανάκαμψη των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών, όπως το γουόν Νότιας Κορέας και το ραντ Νότιας Αφρικής, επιβεβαιώνει τη βελτίωση του επενδυτικού συναισθήματος παγκοσμίως. Με τις μεγάλες τράπεζες της Wall Street να προβλέπουν περαιτέρω άνοδο του ευρώ και της λίρας μέσα στο επόμενο έτος, το δολάριο φαίνεται να δέχεται πιέσεις από βαθύτερες, δομικές δυνάμεις.



Η αβεβαιότητα που προκαλεί η συχνά απρόβλεπτη πολιτική του Λευκού Οίκου και η επιθυμία των διεθνών επενδυτών να μειώσουν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία δείχνουν ότι, καθώς ο πόλεμος υποχωρεί, το «πράσινο χαρτί» θα συνεχίσει να δέχεται ισχυρά πλήγματα στην παγκόσμια σκακιέρα, σύμφωνα με τους Financial Times.