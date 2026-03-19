Για εγκλωβισμό και των ΗΠΑ και του Ιράν σε μια σύγκρουση χωρίς διπλωματική διέξοδο, από την οποία απειλείται η παντοδυναμία του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος με όλες τις επιπτώσεις μπροστά και σε ολόκληρο τον κόσμο, έκανε λόγο σε ανάρτηση του στο «Χ» ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής ενός από τα μεγαλύτερα hedge fund στο κόσμο, της «Bridgewater Associates», Ρέιμοντ (Ρέι) Τόμας Ντάλιο.

Ο ιδρυτής της «Bridgewater Associates», Ρέι Ντάλιο, δημοσίευσε μια τρομερή άποψη, που έγινε γνωστή παγκοσμίως από την ιστοσελίδα του «Fortune» και που ουσιαστικά είναι μια προειδοποίηση στην οποία κάνει σαφές πως η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν θα είναι μια αποφασιστική αντιπαράθεση για το Στενό του Ορμούζ και το αποτέλεσμα θα καθορίσει πολύ περισσότερα από την τιμή του πετρελαίου. Θα καθορίσει εάν η παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα επιβιώσει.

«Όλα καταλήγουν στο ποιος ελέγχει το Στενό του Ορμούζ», έγραψε ο Dalio στη μακροσκελή του αυτή ανάρτηση στο «X» και τόνισε πως εάν το Ιράν διατηρήσει την ικανότητα να ελέγχει ή ακόμα και να διαπραγματεύεται ποιος διέρχεται από το στενό – μέσω του οποίου διέρχεται καθημερινά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου – οι ΗΠΑ θα θεωρηθούν ότι έχουν χάσει τον πόλεμο, ανεξάρτητα από το πώς θα επιλυθεί η σύγκρουση.

Το Στενό του Ορμούζ ως το σύγχρονο «Σουέζ» των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Ντάλιο συνέκρινε μια πιθανή αποτυχία των ΗΠΑ στο Ορμούζ με την ταπείνωση της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της Κρίσης του Σουέζ του 1956, μια στιγμή που θεωρείται ευρέως από τους ιστορικούς ως το τέλος του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Επισήμανε ένα μοτίβο που, όπως λέει, έχει επαναληφθεί σε 500 χρόνια ιστορίας: μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί την κυρίαρχη αυτοκρατορία σε μια κρίσιμη εμπορική διαδρομή ενώ ο κόσμος παρακολουθεί, και τα χρήματα και οι συμμαχίες μετατοπίζονται γρήγορα προς όποιον κερδίσει.

Όταν αυτή η κυρίαρχη δύναμη, ο κάτοχος του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος, «υπερβολικά επιβαρύνεται οικονομικά», – όπως έχει συχνά υποστηρίξει ο Ντάλιο στο «Fortune» – στη συνέχεια «αποκαλύπτει την αδυναμία της» χάνοντας τον έλεγχο της σύγκρουσης.

«Προσοχή στους συμμάχους και τους πιστωτές που χάνουν την εμπιστοσύνη τους, στην απώλεια του καθεστώτος του αποθεματικού νομίσματός τους, στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων του χρέους τους και στην αποδυνάμωση του νομίσματός τους, ειδικά σε σχέση με τον χρυσό», έγραψε μεταξύ άλλων στο λογαριασμό του στο «X».

Η ανάρτηση αυτή του δισεκατομμυριούχου έρχεται σε μια στιγμή σύγχυσης σχετικά με το ποιος έχει τον έλεγχο του Πορθμού, αναφέρει το «Fortune» στο άρθρο του και συνεχίζει λέγοντας πως το στενό είναι ουσιαστικά κλειστό για τρίτη εβδομάδα, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι μια μικρή ποσότητα πλοίων διέρχεται.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποτίμησε τους Αμερικανούς συμμάχους καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και ξανά το απόγευμα της Δευτέρας, για την αποτυχία τους να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη για να βοηθήσουν στην ασφάλεια της πλωτής οδού.

Στη συνέχεια, άλλαξε πορεία και είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται κανέναν» και είναι η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι το Στενό του Ορμούζ «είναι ανοιχτό και κλειστό μόνο για εχθρούς». Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το εάν το Ιράν ναρκοθέτησε το στενό, κάτι που θα αποτελούσε μια μη αναστρέψιμη κλιμάκωση εάν αληθεύσει.

Ο Ντάλιο στην ανάρτηση του στο «X» χαρακτήρισε και τις δύο πλευρές ως εγκλωβισμένες σε μια σύγκρουση χωρίς διπλωματική διέξοδο. «Ενώ γίνεται λόγος για τον τερματισμό αυτού του πολέμου με μια συμφωνία, όλοι γνωρίζουν ότι καμία συμφωνία δεν θα λύσει αυτόν τον πόλεμο επειδή οι συμφωνίες είναι άχρηστες», έγραψε, προσθέτοντας ότι ό,τι κι αν συμβεί στη συνέχεια – είτε οι ΗΠΑ αναλάβουν τον έλεγχο του στενού είτε τον αφήσουν στο Ιράν – «είναι πιθανό να είναι η χειρότερη φάση της σύγκρουσης».

Η απειλή για το δολάριο και η «ασυμμετρία πόνου» στη σύγκρουση

Το βασικό πρόβλημα, αναφέρει ο Ντάλιο, στην ανάρτηση του, είναι η ασυμμετρία κινήτρων. Για την ηγεσία του Ιράν, ο πόλεμος είναι «υπαρξιακός», ζήτημα επιβίωσης του καθεστώτος, εθνικής υπερηφάνειας και θρησκευτικής δέσμευσης. Για τους Αμερικανούς, πρόκειται για τις τιμές του φυσικού αερίου και για τους πολιτικούς των ΗΠΑ, αφορά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ντάλιο στην ανάρτηση του ήταν σαφής σχετικά με το ποια πλευρά ευνοεί αυτός ο υπολογισμός σε μια παρατεταμένη μάχη: «Στον πόλεμο, η ικανότητα κάποιου να αντέχει τον πόνο είναι ακόμη πιο σημαντική από την ικανότητά του να προκαλεί πόνο».

«Η στρατηγική του Ιράν», λέει, «είναι να προκαλεί αυτόν τον πόνο για όσο το δυνατόν περισσότερο και στη συνέχεια να περιμένει να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ, όπως ακριβώς έχουν κάνει στο Βιετνάμ, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.Ο Τραμπ καλεί τώρα τα συμμαχικά έθνη να συμμετάσχουν σε μια πολυεθνική επιχείρηση συνοδείας μέσω του στενού, αν και ως επί το πλείστον δεν έχουν ακόμη δείξει δεκτικότητα. Ο Ντάλιο λέει ότι μένει να δούμε αν αυτή η προσπάθεια μπορεί να χρησιμεύσει ως πιθανή «λύση» για το άνοιγμα της πλωτής οδού.

Εάν ο Πρόεδρος Τραμπ επιδείξει τη δική του δύναμη και τη δύναμη των ΗΠΑ να κάνει αυτό που είπε ότι θα έκανε, δηλαδή να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο έχοντας ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ και να εξαλείψει το Ιράν ως απειλή για τους γείτονές του και τον κόσμο, αυτό θα ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη στη δική του δύναμη και τη δύναμη των ΗΠΑ».

Με το «Fortune» στο άρθρο του να συμπληρώνει στην ανάρτηση του Ντάλιο, πως αν δεν το κάνει ο Πρόεδρος Τράμπ, οι κυματικές επιπτώσεις, σε όλα, από τις εμπορικές ροές έως τις κεφαλαιαγορές και το καθεστώς του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος, θα μπορούσαν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την αμερικανική ηγεμονία. Η Τεχεράνη έχει επίσης απειλήσει την κυριαρχία του πετροδολαρίου, συμφωνώντας σύμφωνα με πληροφορίες να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ σε έναν περιορισμένο αριθμό πετρελαιοφόρων που διαπραγματεύονται σε γιουάν αντί για δολάρια.