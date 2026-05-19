Η Μέση Ανατολή παρέμεινε σε κατάσταση έντονης αβεβαιότητας την Τρίτη, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε μια μεγάλη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία. Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου έγινε τη Δευτέρα και προκάλεσε νέα ανησυχία για την πορεία της ήδη εύθραυστης κατάστασης στην περιοχή.

Το Ιράν δεν απάντησε άμεσα στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινία, προειδοποίησε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγούσε την Τεχεράνη στο άνοιγμα «νέων μετώπων» με τη χρήση «νέων εργαλείων και μεθόδων», σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Την ίδια ώρα, ενώ η εκεχειρία που διαρκεί εδώ και έναν μήνα βρίσκεται υπό ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, το Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη σύγκρουση, επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς τους έμμεσους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Τεχεράνη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με βασικό αντικείμενο τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει επίσημα το διήμερο ταξίδι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε την Κυριακή. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim περιέγραψε την επίσκεψη του Μοχσίν Νακβί στην Τεχεράνη ως μέρος των προσπαθειών του Πακιστάν για «διευκόλυνση του διαλόγου και προώθηση της περιφερειακής ειρήνης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε εγκρίνει μια «πολύ μεγάλη επίθεση» κατά του Ιράν για την Τρίτη, όμως αποφάσισε να την αναβάλει έπειτα από αίτημα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο ώστε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» επίτευξης συμφωνίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος για «πλήρη επίθεση μεγάλης κλίμακας» εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί όρους που θα θεωρηθούν αποδεκτοί από την Ουάσιγκτον.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της τακτικής πίεσης που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, καθώς οι απειλές για συντριπτική στρατιωτική ισχύ συνοδεύονται επανειλημμένα από αιφνιδιαστικές παύσεις της τελευταίας στιγμής υπέρ της διπλωματίας.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και το Στενό του Ορμούζ, κομβικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει οποιαδήποτε συμφωνία να αποκλείει την πιθανότητα απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, ενώ Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη αξιοποίησε την περίοδο της εκεχειρίας για να αποκαταστήσει βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, να μετακινήσει κινητούς εκτοξευτές και να προσαρμόσει την τακτική της ενόψει πιθανής επανέναρξης των επιθέσεων.

Ο πόλεμος, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο μήνα, έχει πλήξει σοβαρά το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, η ιρανική κυβέρνηση έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και διατηρεί την ικανότητα να επιβάλει σημαντικό κόστος τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στην παγκόσμια οικονομία.