Την Παρασκευή 22/ 5 αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία πέντε χρόνια σε περιοχές της Κρήτης. Τα εν λόγω άτομα προχωρούσαν σε εκβιασμούς και παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος άνδρας ο οποίος θεωρείται ο εγκέφαλος της ομάδας και δύο αδέλφια. Και οι τρεις υποστήριξαν ότι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμη και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια.

Όπως επισημαίνεται στην ογκώδη δικογραφία των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αριθμεί περίπου 2.000 σελίδες, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι άτομα, των οποίων ο ρόλος ερευνάται.

Μισό εκατομμύριο ευρώ οι χρηματοδοτήσεις

Σύμφωνα με τις Αρχές η εγκληματική ομάδα είχε σπείρει τον τρόμο σε χωριά της Κρήτης, εκβιάζοντας ιδιοκτήτες ακινήτων, καλλιεργειών και βοσκοτόπων. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δήλωναν τις εκτάσεις ως δικές τους, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική χρηματοδότηση που φέρεται να απέσπασαν ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους έπεφταν θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και καταστροφών περιουσίας. Ορισμένοι κατήγγειλαν ότι είδαν τα οχήματά τους, αγροτικά και ΙΧ, να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας.

Ο 43χρονος, τα ανίψια του και οι ρόλοι της

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε ο 43χρονος μαζί με τα δύο ανίψια του, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, αναλάμβαναν να εντοπίζουν καλλιέργειες και βοσκοτόπια και να τα δηλώνουν ως ιδιοκτησίες τους, παρότι ουδέποτε τα κατείχαν.

Η φερόμενη δράση της συμμορίας εκτείνεται από το 2021 έως το 2025, με τα μέλη της να δηλώνουν παράνομα καλλιέργειες και εκτάσεις για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποκομίζοντας συνολικά παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Το καθεστώς τρομοκρατίας και οι επιδοτήσεις

Η οικογενειακή μαφία της Κρήτης είχε επιβάλει καθεστώς τρομοκρατίας και εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά, υπό τον φόβο αντιποίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες.

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αμάρι Ρεθύμνου είχαν, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, καταγγείλει ότι απειλούνταν από το θείο και τα δύο ανίψια του που καταπατούσαν τα χωράφια τους και όταν εκείνοι αρνιόντουσαν να συμμορφωθούν, τους εκβίαζαν και τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειές τους.

Ως πράξη αντεκδίκησης τα μέλη της συμμορίας μετά τις απειλές προχωρούσαν και σε εμπρησμούς. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειπαν τις ιδιοκτησίες τους υπό καθεστώς φόβου.

Από το 2021 έως και το 2025 φέρεται να είχαν εκβιάσει τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, ενώ είχαν κάψει και το αυτοκίνητο ενός, τον Μάιο του 2025.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύ: Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, αγροτική φθορά, εμπρησμός από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Το 2021 κάτοικος του Φουρφουρά Αμαρίου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρήκε το αμπέλι του κατεστραμμένο. Περίπου 400 κορμούλες είχαν κοπεί με ηλεκτρικό πριόνι. Έναν χρόνο μετά, ιδιοκτήτης ελαιώνα κατήγγειλε ότι βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα σύρριζα και έτερος αγρότης τον εμπρησμό του οχήματός του λόγω αντεκδίκησης.

Μετά τη διασύνδεση των μεμονωμένων καταγγελιών, δόθηκε, τον Απρίλιο του 2025, εισαγγελική παραγγελία για έρευνα από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ο θείος της οικογένειας και οι δύο ανιψιοί του, οργανώθηκαν σε συμμορία και σταδιακά στρατολογούσαν νεότερα μέλη της οικογένειας.

Ο τρόμος και τα ερμητικά κλειστά στόματα

Στα χωριά του Αμαρίου επικρατούσε καθεστώς τρόμου λόγω των εκβιασμών που επέβαλλαν μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Τα στόματα παραμένουν ακόμη και τώρα ερμητικά κλειστά.

Η οικογενειακή μαφία πλούτιζε μέσω της καταπάτησης αγροτεμαχίων, μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των προβάτων τους, χωρίς την καταβολή αντιτίμου ή της καλλιέργειας τμημάτων τους για την παραγωγή σιτηρών, χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψε ότι οι συλληφθέντες και εξίσου κατηγορούμενες γυναίκες τους, από το 2021 έως και το 2025, έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, καθώς δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα αγροτεμάχια που δεν τους ανήκαν και αυξημένο ζωικό κεφάλαιο.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να υφάρπαξαν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μία πενταετία, υπολογίζεται σε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

«Δεν είχαν πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες αυτών που τους κατηγορούν»

Την Τρίτη (19/05), η συνήγορος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης, δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν.

Παρουσίασε δε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο, τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν υπενοικιαστεί και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει κατατεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ωστόσο, η συνήγορός τους υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία για διακεκριμένο εμπρησμό και μία περίπτωση διακεκριμένης απειλής σωματικής βίας.

Δέχτηκε δε ότι η υπόθεση, όσον αφορά τη σωρεία εξαπατήσεων σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να εξεταστεί, αλλά σύμφωνα με την ίδια οι πελάτες της δεν έχρηζαν προφυλάκισης γιατί δεν ήταν ύποπτοι φυγής και επειδή οι δύο απ’ αυτούς δικάζονταν ήδη για άλλες υποθέσεις, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διάπραξης σε άμεσο χρόνο, νέων αδικημάτων, σύμφωνα πάντα με την ίδια.