Χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 20/5 στους δρόμους της Αττικής. Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη στον Κηφισό αλλά και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και κόμβο Μεταμόρφωσης.

Την ίδια στιγμή μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού.

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κυκλοφορία και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 20, 2026

