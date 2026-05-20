Για απόπειρα ληστείας σε βάρος του ξαδέλφου του κατηγορείται 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος είχε προκαθορισμένο ραντεβού με τον 35χρονο ξάδελφό του στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να επιλύσουν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Ωστόσο, στο σημείο φέρεται να μετέβη συνοδευόμενος από ακόμα πέντε άτομα και, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον παθόντα ένα τσαντάκι.

Ο 35χρονος τραυματίστηκε κατά το περιστατικό και μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Ο 20χρονος συνελήφθη, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.